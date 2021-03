Fuerte reclamo de trabajadores de viñas y bodegas por el salario

martes, 30 de marzo de 2021 11:40

Este martes, un fuerte reclamo se dio en un par de bodegas de la mano de viñateros pidiendo por una recomposición salarial. Algunas de las que generó la concentración fue Peñaflor (San Martín) y Callia (Caucete) hasta donde llegaron trabajadores con bombos y banderas pidiendo que los salarios se actualicen porque han quedado muy bajos.

La medida se da en medio de un paro por 48 horas ante la falta de avances concretos en la paritaria salarial. Esta protesta si bien estaba prevista sin asistencia a los lugares de trabajo, en San Juan alcanzó una adhesión de los trabajadores en un 40% por "miedo a perder lo que tienen".

En la última reunión de paritaria los representantes de FOEVA – Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines – manifestaron que notificaron a las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación la decisión del plenario de delegados de implementar medidas de fuerza ante la falta de un acuerdo salarial. “No vamos a realizar movilizaciones para preservar la salud de los trabajadores en este contexto de pandemia. Pedimos a los compañeros que nos acompañen en esta medida de fuerza”, indicó Carlos Ozán, secretario General de FOEVA San Juan a Diario La Provincia SJ.

Por su parte, los representantes de los empresarios y productores manifestaron en la audiencia que analizarán la posibilidad de solicitar al Ministerio de Trabajo el dictado la conciliación obligatoria prevista en la ley 14786 con el propósito de continuar las negociaciones salariales mientras se desarrolla la cosecha. Las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación que intervienen en la paritaria solicitaron a las partes un mayor esfuerzo para alcanzar un acuerdo salarial.

El sector empresarial realizó la siguiente oferta: un 10% de incremento no remunerativo más un 8% remunerativo para el periodo marzo a junio de 2021, un 5% adicional no remunerativo desde julio a noviembre de 2021, además el 10% no remunerativo anterior se baja a escala, es decir a remunerativo. Un 3,5% adicional no remunerativo en el mes de diciembre de 2021. En el mismo mes el 5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a remunerativo. Un 3,5% remunerativo en el mes de febrero del 2022. El 3,5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a ser remunerativo. A lo anterior se adiciona $4000 no remunerativos en concepto de suma fija por única vez a pagar con la mensualidad del mes de noviembre de 2021. Esta oferta fue realizada para los trabajadores vitivinícolas y FOEVA la rechazó por considerarla insuficiente para cubrir las necesidades de los trabajadores y de su familia.