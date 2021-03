CAME San Juan pidió que se extienda el programa Ahora 12 sin modificaciones

sábado, 27 de marzo de 2021 22:35

Los comerciantes de San Juan se mostraron expectantes por la renovación del Programa Ahora 12 que se confirmará en los próximos días. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa – CAME – solicitaron al ministro de Desarrollo productivo Matías Kulfas la continuidad del programa que concluye el 31 de marzo y brinda posibilidades de compra de bienes en cuotas. Guillermo Cabrera, titular de CAME en San Juan, calificó el programa como “una herramienta útil para los comerciantes y sus clientes”.

“Desde la CAME hemos solicitado la continuidad del Programa Ahora 12 porque significa un alivio muy importante para los consumidores y para los comercios en estos tiempos donde las estadísticas de las ventas no son muy buenas. En la presentación pedimos que el programa no sufra modificaciones, pero seguramente algún cambio habrá. Tenemos que esperar hasta los próximos días para conocer los detalles”, indicó Guillermo Cabrera a Diario La Provincia SJ.

Cabrera precisó que en San Juan el Programa Ahora 12 es utilizado en un alto porcentaje para la compra de electrodomésticos y sostuvo que la vigencia de la iniciativa ayuda a las pequeñas y medianas empresas que abastecen de productos a los comerciantes.

El dirigente de CAME en San Juan indicó que en estos meses una de las variables que impulsan el incremento de los precios es el valor de los combustibles. “Cada vez que aumentan los combustibles el incremento se traslada al costo de los fletes. Tenemos que recordar que las empresas necesitan insumos para producir que están en otras provincias y en otros casos son importados”, concluyó.

El programa “Ahora 12” vigente ofrece 3 meses de gracia para el pago de tus compras en 12 y 18 cuotas. El beneficio es automático, lo vas a visualizar en los consumos de tu tarjeta y ocupa saldo disponible, pero se empieza a pagar tres meses después de realizada la compra. Este programa concluye el 31 de marzo.