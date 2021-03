Las bajas ventas repercuten en la negociación por alquileres en comercios

lunes, 22 de marzo de 2021 20:23

Con números negativos, el comercio sanjuanino no logra recuperarse en lo que va del año y no se consigue la cantidad óptima de artículos vendidos para sostener una compleja estructura económica. En esa dinámica, entra la negociación por la continuidad de alquileres que en abril no estarán amparados por el DNU que postergaba aumentos e impedía desalojos.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez destacó a Diario La Provincia SJ que "no deja de preocupar que tanto la presión impositiva como el aumento en los alquileres atente contra la continuidad de muchos comercios de todos los rubros. No hay uno de ellos que no haya sufrido por las bajas ventas. Hay obligaciones que cumplir y que no pueden esperar pero, se aplique la estrategia que se aplique, no se llega a tener rentabilidad".

Acerca de los alquileres, remarcó que "depende de la zona, han tenido fuertes actualizaciones y muchos negocios no van a poder afrontarlos. A algunos no les conviene irse a otro punto y están negociando la continuidad. Los más perjudicados son, sin duda, los medianos y pequeños; familias que han hecho inversiones fuertes y la inflación los ha perjudicado".

Para Rodríguez, "una de las salidas que preocupa es que se elija trabajar en la informalidad para poder pagar alquileres e impuestos. Algo que daña al comercio en sí pero que es innegable que va a verse cada vez más".