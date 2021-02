Se viene el cierre escalonado de Falabella en San Juan y articulan una bolsa de trabajo

jueves, 25 de febrero de 2021 19:23

Con la mayoría de los trabajadores adhiriendo a la voluntad de aceptar un retiro voluntario con propuesta de indemnización, Falabella en San Juan transita sus últimas semanas. Los empleados podrán trabajar hasta el 15 de marzo y si la empresa se los propone, seguirán hasta fin del próximo mes.

"Sabemos que venderán todo, incluso hasta los percheros. No sabemos bajo qué modalidad y si los empleados estarán a cargo de eso. Pero la empresa no se llevará nada de San Juan por los costos de logística y porque no necesitan nada en otras sucursales", destacó la secretaria del Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral a Diario La Provincia SJ.

Son 85 los trabajadores que hasta hoy tenían plazo de completar un formulario para manifestar que estaban de acuerdo con la indeminzación que les pagará la empresa, más montos adicionales como los destinados a que paguen su obra social por 6 meses más, si así lo desean.

"A partir de ahora, comienza un cierre escalonado de la tienda; es decir por sectores. Hace más de un mes que no reciben mercadería nueva, así que a medida que se terminan los stocks, se cierra ese rubro. No sabemos si harán una gran barata ya que no tienen demasiado stock", detalló.

Sobre el futuro de los empleados, Moral destacó que "sabemos que los gerentes y empleados de mayor jerarquía han sido contactados por otras cadenas comerciales para ofrecerles trabajo. Los empleados más difíciles de ubicar, sobre todo los de mayor edad. Estamos en conversaciones con empresarios que abrirán sucursales en otros departamentos o en shoppings para referenciarlos. Además, consultaremos quienes quieren seguir trabajando en el comercio porque hay varios que manifestaron que desean dejar el rubro", explicó.