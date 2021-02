Trabajo convocó a audiencia por el cierre de Falabella en San Juan

miércoles, 10 de febrero de 2021 10:15

Tras la presentación de una nota por parte del Sindicato de Empleados de Comercio, este miércoles la Subsecretaría de Trabajo convocó a audiencia de conciliación con representantes de Falabella, tras conocerse que la empresa dejará de operar en San Juan a fines de marzo.

El subsecretario Jorge Oribe destacó en radio Colón que lo el SEC busca es poder homologar el posible acuerdo que se logre, en el que se aseguren los derechos de los 90 trabajadores. "Solicitaron audiencia urgente con fundamentos basados en que existía por parte de todos los empleados incertidumbre e inseguridad por la continuidad de trabajo y por las situaciones con la empresa. Ayer cité a las partes y la audiencia es hoy para que la empresa informe si continuará o no y si no es así, cuál es la suerte de los trabajadores".

Para Oribe, "lo que no debe haber ocurrido por parte de la empresa es la realización de una aclaración de cómo será el cierre en caso que así fuere. No voy a confirmarlo porque no lo sé. Si la empresa ofrece un acuerdo, tenemos que realizar el control de legalidad para que haya justa composición de intereses para las partes y de allí, aprobarlo".

En la nota firmada por la secretaria general Mirna Moral y el secretario adjunto David Castro, representantes del SEC, destacaron que "hemos podido constatar que incumplen con algunas obligaciones legales tendientes a preservar los derechos del personal". En el detalle argumentan la importancia de tratar el "posible cierre" de la empresa así como también "posibles despidos masivos".

En tanto, los clientes de la tienda Retail coparon las instalaciones en busca de productos en liquidación y no se descarta que se realice una "gran barata" en marzo para terminar con los stocks existentes.

Los ofrecimientos

Para que acepten el Retiro Voluntario, la empresa ha ofrecido una "tentadora" propuesta de indemnización. Así lo confirmó Mirna Moral, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio, quien explicó que "la decisión está tomada".

"Les ofrecieron la liquidación más 4 sueldos más, además de un importe de 6 meses por obra social. Se tiene en cuenta el básico con los 5 mil pesos de aumento de paritaria que se tiene desde octubre y el 21% de aumento más que rige desde enero. Todo eso de liquidación se irá al básico, eso abulta la suma", comenzó explicando la sindicalista en Radio Colón.

Luego señaló que "habrán casos, la mayoría, que van a cobrar el 200% y en otros superará". "Por decreto presidencial, se acordó que los que acepten el retiro cobraban con un tope de 500 mil pesos. Falabella va a pagar lo que corresponde y si la cifra supera los 500 mil pesos lo va a pagar", aclaró.

Esto va a estar vigente hasta el 30 de marzo para alrededor de 90 trabajadores. "Si no aceptan el Retiro Voluntario y lo despiden, van a cobrar el doble con el tope de 500 mil pesos. La oferta es tentadora y se han tenido todos los ítems para que el empleado acepte irse", agregó.

Desde el SEC explicaron que son todas personas jóvenes las que trabajan en Falabella San Juan, de alrededor de 35 años de edad, pero "cuesta conseguir trabajo a esa edad". "Hay personas que llevan 24 años trabajando en la tienda", aseguró.