Cierre de Falabella en San Juan: plantearon "diferencias" en las propuestas de indemnización

miércoles, 10 de febrero de 2021 13:03

Esta mañana se llevó adelante una audiencia de conciliación entre el Sindicato de Empleados de Comercio y las autoridades de Falabella en San Juan, tras la confirmación del cierre de la sucursal en el mes de marzo. Fue motivada por un pedido de Mirna Moral ya que habían detectado "presuntas irregularidades" en la situación de los trabajadores.

La secretaria general expresó en radio Colón que "hemos comunicado que hay una diferencia muy grande en las propuestas que están recibiendo las autoridades. Esto ocurre entre los empleados con menos de 5 años de antigüedad y los que llevan entre 16 y 22 a 24 años, que es lo máximo en esa sucursal. Queremos que mejoren las propuestas porque el cierre se va a dar, no se puede hacer nada. Si se cierra, que sea en las mejores condiciones".



Destacó que no hay voluntad entre los trabajadores para darse por despedidos por la cadena chilena de retail ya que "muchos no están en condiciones familiares de ir a juicio por un año. Se busca acordar y el momento de hacerlo en las condiciones que merecen es ahora".

Moral destacó que "hay dudas sobre la obra social. Darían el aporte extra para mantenerla, de acuerdo con lo que la familia necesita. Pero hay que tener en cuenta que pasados los 90 días, los trabajadores pasan a ser las figuras de contrato con las prepagas. Si la empresa abonará este beneficio debe hacerlo por la totalidad y no por la mitad. Es importante tenerlo en cuenta ya que cuando el trabajador firme su acuerdo, no se puede reclamar nada".

Además, señaló que hay casos en los que hay presuntos errores en la liquidación de sueldos por lo que "se tienen que hacer esas correcciones para que las indemnizaciones se calculen con esa base" y que se deben revisar los casos de trabajadores que no cumplen trabajo presencial por ser del grupo de riesgo por coronavirus. "Ellos cobran un salario menor y se debe analizar su situación actual", explicó.