Crisis de Garbarino: en San Juan buscarán respuestas de los representantes de la cadena

jueves, 4 de noviembre de 2021 17:53

Los trabajadores de la cadena de electrodomésticos Garbarino de todo el país se unieron y rechazaron el plan de retiros voluntarios que la firma envió, en el marco de la crisis que atraviesa desde hace meses. Así como en otras provincias, en San Juan se cerraron los dos locales y se tratará de conocer qué posibilidades tienen los ahora exempleados.

"Pediremos este viernes una audiencia en San Juan para conocer cuál es la situación en San Juan. La empresa tiene abogado en la provincia y tenemos apoyo de FAECYS, a nivel nacional. Necesitamos saber qué pasará con los empleados y si van a mantener la misma propuesta. Además, tienen un mal antecedente ya que los 4 empleados sanjuaninos de Compumundo que firmaron el acuerdo nunca cobraron y se tuvo que judicializar la situación", destacó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, a Diario La Provincia SJ.

Detalló que "ofrecieron un acuerdo de retiro voluntario, con vacaciones, aguinaldo y con el valor del sueldo del mes de octubre. Esta propuesta fue para los trabajadores de todo el país y no se contemplaba la deuda abultada que mantienen. Ellos, desde mayo, sólo están cobrando el REPRO que equivale a los $22.000. Y con ello, se va sumando una deuda de $40.000 por mes, de mayo a noviembre. Este es un estimativo porque hay categorías y antigüedades".

Moral agregó que la última propuesta no era mejoradora de la anterior ya que "proponen un plan de pago a 24 cuotas, desde enero y no debía intervenir ni el Sindicato ni las Subsecretarías de Trabajo. Lo que ofrecen no es viable y el monto que ofrecen se devalúa a enero. La empresa quiere que la mayoría acepte o todos pero el gran riesgo es que no cobren nada, aunque acepten un acuerdo que no les conviene por ninguna parte".