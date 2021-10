Acuerdo de precios: supermercadistas sanjuaninos, con "escenario estable"

lunes, 18 de octubre de 2021 22:39

Mientras a nivel nacional, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció que con el sector empresario abrieron "un compás de espera de 12 horas" para seguir negociando y alcanzar un acuerdo de precios a los valores vigentes al 1 de octubre pasado que se extenderá por espacio de 90 días; en San Juan hay un "escenario tranquilo".

El integrante de la Cámara de Supermercadistas de San Juan, Mario Gee destacó a Diario La Provincia SJ que "tenemos un panorama estable, sin los sobresaltos de la pandemia. El consumo está motorizado nuevamente por las fechas especiales, por lo eventos sociales y hasta el turismo que se suman a las demandas habituales. Estamos reorganizándonos en ese sentido y muchos comercios que la lucharon en meses complicados, ahora ven otro panorama. Prácticamente nos encaminamos a un verano con una normalidad que aguardábamos".

Es por ello que, acerca del acuerdo nacional de precios, "no dará más estabilidad en cuanto a no recibir las listas para remarcar. Son nuestros distribuidores de fábricas y los mayoristas los que nos bajarán esos valores, ya que no formamos precios. Sin embargo, todo lo que nos lleve a fomentar las ventas es positivo. Alcanzará a las Fiestas de fin de año y es prometedor".

En tanto, expresó que "seguiremos con nuestro fuerte que son los acuerdos locales con Comercio que nos permite ofrecer kits y programas como "Compre bien" que le permite a la gente adquirir productos de buena calidad a buen precio, cada mes".

Sobre el acuerdo nacional

Feletti dijo que “hay vocación de acuerdo, pero firmeza en la necesidad de concretarlo porque la aceleración de los precios de la canasta básica es un tema que preocupa sumamente al Gobierno nacional".



"Entre el 1° y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2%, con productos que registraron aumentos de entre 10 al 25%”, subrayó el funcionario, al recalcar la decisión del Gobierno de que los precios de los productos que forman parte del acuerdo se retrotraigan al primer día hábil del corriente mes.



"La idea es retrotraer precios al 1 de octubre, consolidar los 670 productos de Precios Cuidados, agregar de la lista original de 1.200 productos que habíamos enviado otros 900 productos, incorporar precios Super Cerca y tener una canasta básica diversa", detalló Feletti a la salida de la reunión.



El acuerdo que impulsa el Gobierno apunta a una lista consolidada de 1.650 productos con precios fijos por espacio de 90 días, alrededor de 350 artículos más que la lista inicial formulada el miércoles pasado por el funcionario.



Al respecto, señaló que la propuesta del Gobierno a los empresarios es dar marcha atrás con subas de entre 10 y 25% que detectaron en la primera quincena de octubre en productos como latas de conserva, café, higiene personal y artículos de limpieza, entre otros, y "aprovechar un escenario de mayor nivel de consumo que ellos van a poder aprovechar por cantidad y no por precio".



"De la reunión de hoy hubo muchas declaraciones en favor del acuerdo y yo no tengo motivos para descreerlo, por eso abrimos este compás de espera de unas 12 horas", explicó Feletti.



“Hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72% de la lista. No parece un esfuerzo tan grande acordar por 90 días, sabemos que no estamos afectando la rentabilidad de nadie. Es momento de aprovechar la expansión del consumo y ganar por cantidad y no por precio”, manifestó el secretario.



Feletti dijo que "estamos hablando de un acuerdo con las empresas más poderosas del país por sólo 90 días" y que en enero próximo se volverán a discutir nuevas "condiciones".