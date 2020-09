Favorecen que los alquileres de locales comerciales no aumenten hasta fin de año

domingo, 6 de septiembre de 2020 08:51

La pandemia por coronavirus provocó que el sector comercial sea uno de los más afectados y durante semanas, las puertas estuvieron cerradas para la atención presencial. Al éxodo desde el microcentro hacia otros departamentos del Gran San Juan y con la tímida activación

"Estamos de acuerdo en que los inmuebles comerciales tengan un margen más de tiempo para renovar contratos ya que han resultado muy castigados. El regreso a la Fase 1 volvió a afectar las ventas y con ello, es importante que se contemple esa situación para poder negociar la continuidad. Hay voluntad de las partes para llegar a un acuerdo y que los comerciantes mantengan su lugar, renueven su relación con la clientela y hacia fin de año, es posible que el panorama vaya repuntando", destacó Mauricio Turell, de la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias de San Juan.

Esto aplica para el caso en que se renueve el DNU a nivel nacional que, incluso, podría llegar a marzo del año próximo en caso que el presidente Alberto Fernández así lo disponga. "El comercio está atento a lo que suceda y han existido numerosos traslados a otros departamentos en busca de precios, en algunos casos a costa de resignar espacio en metros cuadrados y las consultas son muchas acerca de qué va a pasar", marcó.

En ese sentido, marcó que los propietarios que trabajan con ellos "optan por tener sus locales ocupados ya que se mantiene la incertidumbre sobre lo que vendrá. No pasa lo mismo con las viviendas particulares que algunos hasta piensan retirarlas del mercado por un tiempo. Ya estamos trabajando con la nueva ley de alquileres aunque la fórmula para calcular los aumentos es muy reciente".

En viviendas familiares, el panorama es otro. "En caso que el decreto no se renueve, lo que los propietarios estiman es que necesitan hacer un recupero con el aumento en el primer año de contrato de lo que no podrán percibir en un segundo o tercer año de contrato. La demanda se centra en casas de dos dormitorios y casi no hay disponibilidad. Los aumentos previstos rondan el 25 a 30% para el primer año de contrato y ya para los dos años restantes (lo que marca la nueva normativa) será menor el impacto en el bolsillo", señaló.