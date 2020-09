Capital: 200 jóvenes ya se capacitan para el empleo

miércoles, 2 de septiembre de 2020 09:01

Aún en plena pandemia, con la articulación público-privada entre funcionarios de la Municipalidad de Capital y dirigentes empresariales se pudo mejorar la empleabilidad de jóvenes de entre 18 y 24 años. La Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo de Capital ejecuta el programa de Entrenamiento para el Trabajo (EPT), con tendencia ascendente tanto de empresas vinculadas como de jóvenes involucrados.

La iniciativa baja del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y ofrece beneficios para ambas partes. Las empresas comerciales, industriales y de servicios se comprometen a tomar un aprendiz y capacitarlo, mientras que Nación paga una ayuda económica de $7.500 mensuales a los aprendices.

El pedido insistente del intendente Emilio Baistrocchi a sus funcionarios es estar cerca del vecino y simplificar los trámites para un mejor servicio. Por eso, la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Capital decidió salir a captar postulantes con un operativo de abordaje en uniones vecinales.

En ascenso

De diciembre a febrero, el EPT estuvo suspendido. En marzo se reactivó y se logró sumar a 15 empresas que capacitaron a 41 jóvenes. En abril, con la pandemia, todo volvió a resentirse. Pero desde mayo los números remontaron. Se logró vincular a 3 empresas con actividades esenciales. Allí tomaron a 8 jóvenes.

En junio 2 empresas entrenaron a 8 jóvenes. En julio, 14 empresas hicieron lo propio con 35 chicos. En agosto 9 empresas incluyeron a 36 aprendices y en septiembre, cuando los protocolos lo permitan, 22 empresas podrán entrenar a 66 jóvenes.

En total, hay 65 empresas que han tomado a 201 chicos para entrenar para el trabajo. Por reemplazos vinculados a factores diversos, quedaron 194 en el programa.

Los requisitos

Para los aspirantes:

• Tener entre 18 y 24 años, con domicilio en Capital

• Contar con secundario completo o estar en algún programa de terminación educativa

• No ser monotributistas ni trabajar en relación de dependencia.

Para empresas:

• Designar un tutor cada 10 participantes

• Garantizar una cobertura de seguro de accidentes personales y un Plan Médico Obligatorio para los participantes

• Abonar parte de la ayuda económica que reciben los aprendices (excepto las microempresas).

• No haber realizado despidos masivos en el último año.

• No encontrarse registrado en REPSAL.