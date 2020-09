De cara a la nueva temporada, cómo está el stock de mercadería en el comercio sanjuanino

martes, 15 de septiembre de 2020 22:27

Entre las liquidaciones de temporada, van asomando los productos de lo nuevo en primavera- verano en los comercios sanjuaninos aunque hay algunos que sortean dificultades para llegar a la provincia.

Acerca de la nueva temporada, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan señaló a Diario La Provincia SJ que "comenzaron a realizarse compras en marzo y en abril y eso hace que haya un stock para iniciar las ventas. El problema está en aquellos comerciantes que les gusta ir a comprar mercadería a Buenos Aires y ahora no lo puede hacer o en aquellas fábricas que ya no mandan sus transportistas porque no les conviene realizar cuarentena en la provincia. Se van buscando vías alternativas para poder solucionar esto"

Con este panorama expresó que "la mercadería que más se vende como calzados e indumentaria tiene una base para comenzar y confiamos en que se irán solucionando los problemas de abastecimiento". Donde hay todavía inconvenientes es "en el sector de los electrodomésticos o en electrónica que siguen las demoras por parte de los proveedores o por las fábricas que no retoman su ritmo habitual,. En fechas importantes como la que se viene, el día de la Madre, esperamos que se pueda contar con variedad".

En cuanto a las ventas en general, "se avanza tímidamente. La gente sigue con la preocupación de pagar sus créditos o préstamos y las ventas van levantándose. Se ha llegado a la mitad de las ventas de un día normal", expresó.