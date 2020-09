La planta política en San Juan continuará con salarios congelados

lunes, 14 de septiembre de 2020 09:33

La planta política en San Juan continuará con los salarios congelados y no percibirá el aumento del 8% destinado a los empleados estatales de planta permanente. Así lo aseguró la ministra de Hacienda de la provincia, Marisa López quien indicó que se continúa trabajando en un ahorro de los recursos para no tener que recurrir al fondo anticiclico de emergencia.

De acuerdo a lo informado, "sobre el total del presupuesto, se pudo contener el 10%. Eso implica cumplir la meta que nos propusimos. Con respecto a las fuentes del tesoro, son casi 5 mil millones".

"Las reasignaciones de partida tuvieron que ver con medidas de control de gastos al resto de ministerios. Por ejemplo se suspendieron los bienes de capital en todos los ministerios y gastos corrientes. Luego se asignó parte del presupuesto a salud, seguridad y asistencia social. Tomando estas medidas se reasignó los recursos en función de la caída de la recaudación.", señaló en Estacion Claridad.

La funcionaria explicó que "hubo meses como abril con una caída importante" en la recaudación y luego San Juan tuvo "una recuperación por deudas que tenía Nación con la provincia". Eso permitió que "a la fecha no nos hayamos endeudado".

Para alcanzar este estatus económico, se recortó en "gasto en personal, bienes de consumo, servicios, se suspendieron licitaciones que no eran indispensables y permitían posponerse, y bienes no personales". "Hemos tenido 5 meses sin otorgar incremento salarial. Eso significó reducir el gasto en función de los recursos", aclaró López quien luego agregó: "el aumento ahora del 8% será sólo para la planta permanente, no para la política".

Por último estimó que cree "que no vamos a usar el fondo anticícilico".