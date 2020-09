Confirmaron que en San Juan, Falabella no cerrará pero ofrecerá retiro voluntario a algunos empleados

lunes, 14 de septiembre de 2020 15:57

Este lunes, Falabella comunicó que “se encuentra evaluando opciones de rentabilización de las operaciones de sus filiales en Argentina, las que podrían incluir el ingreso de un socio estratégico para las mismas”. Las líneas emitidas a través de un comunicado confirman la intención de salir de la Argentina y para ello ya anunció que cerrará cuatro de sus tiendas en Buenos Aires en los próximos meses. Pero ¿qué pasará con San Juan?

En este contexto, desde el Sindicato Empleados de Comercio, SEC, confirmaron que la sucursal de esta provincia no está en la planificación de cierre que tiene la firma chilena, pero sí se extendieron las solicitudes de retiro voluntario.

"Esta mañana recibimos el llamado telefónico de la máxima autoridad de recursos humanos a nivel nacional. Me comunican que van a cerrar sucursales en el país que son 2 de Sodimac y 2 de Falabella. Los mismos serán llevados a otros lugares y se les ofrecerá el retiro voluntario", comenzó expresando Mirna Moral, responsable del Sindicato Empleados de Comercio en San Juan.

Luego señaló cuál es la situación en la provincia e indicó que actualmente la cantidad de empleados trabajando es reducida a partir de los protocolos que se aplicaron por el regreso a la "nueva normalidad" que establece menos gente en una superficie.

"El retiro voluntario también se va a ofrecer en San Juan. Ya comenzaron las reuniones con los diferentes empleados de acuerdo al horario que cumple cada uno. Este ofrecimiento de retiro voluntario es para todos los que están trabajando, a los que no se pudieron reintegrar desde el 19 de marzo porque el espacio físico no se lo permitía", agregó Moral quien destacó que también se extenderá a las personas que conforman el grupo de riesgo que no pueden trabajar.

En Falabella San Juan trabajan 134 empleados, 13 CMR y 4 en Despegar.com.

Por su parte, el comunicado de prensa de la firma chilena indica que “la pandemia aceleró el proceso de digitalización del retail y ha afectado sus resultados. Para adaptarse a esta nueva tendencia y hacer sustentable la operación en el tiempo, Falabella y Sodimac han determinado cerrar cuatro de sus tiendas en Buenos Aires en los próximos meses”.

Según se detalló, los locales que se cerrarán son dos Sodimac ubicados en Villa Tesei y Malvinas Argentinas y dos Falabella, Florida 343 y Tortugas Open Mall.

“Para acompañar este proceso se ha resuelto la implementación de un retiro voluntario. Este plan, también, incluye a trabajadores de las oficinas centrales. Aquellos colaboradores de las tiendas que serán cerradas tendrán la alternativa de ser reubicados en otra tienda sucursal”, explicaron en un breve comunicado.