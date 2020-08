Aumento de combustibles de YPF: así quedaron los valores en San Juan

miércoles, 19 de agosto de 2020 09:09

La petrolera YPF aumentará sus combustibles desde la medianoche un 4,5 % promedio, pero con la implementación de un esquema de precios que recorte las brechas históricas entre la Capital Federal y el interior del país, informó la compañía.



Se trata del primer incremento que se registrará en los surtidores desde el 1 de diciembre, y la medida venía siendo analizada en las últimas semanas por el Gobierno nacional junto a la petrolera, en función de un retraso del precio en surtidores estimado entre el 10% y el 12%, según marca y producto.

En el caso de San Juan, los precios son por litros para Infinia Diesel, de $67.30 y Diesel 500, de $56,79. En tanto para Infinia Premium es de $69,99 y Súper, $60,93.



La situación que atravesaba la petrolera de mayoría accionaria estatal también era compartida por el resto de las compañías privadas, por lo que se descarta que durante las próximas horas empresas como Shell, Axion y Puma darán a conocer sus incrementos en porcentajes similares.



Esta decisión de incrementar los precios de los combustibles "se da en pos de avanzar con los objetivos de producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país", reseñó la empresa en una comunicación a la prensa.



Así, YPF anunció que a partir de las 0 del miércoles realizará "un aumento promedio de los combustibles a nivel país del 4,5 %", pero ese incremento no será uniforme en todas las provincias sino que será diferencial y tendrá mayor peso en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), informaron esta noche a Télam fuentes de la compañía.



De esta manera, se explicó que las naftas y las variedades de diesel tendrán un incremento porcentual mayor en la ciudad de Buenos Aires y partidos del conurbano que en el resto del país, para acortar las diferencias de valores que no tenían justificación operativa.



La empresa detalló, en ese sentido, que "la actualización de precios tendrá en esta oportunidad, como en el futuro, el objetivo de recomponer asimetrías históricas a nivel federal, recortando brechas entre la Capital Federal y el interior del país", se explicó.



A modo de ejemplo, una vez calculados los costos logísticos, la provincia de Jujuy está hoy en un +7% con respecto a la capital del país.



La propuesta de YPF sostiene "el descuento al personal de salud del 15%, el cual es un colectivo muy sensible de unas 100.000 personas que se encuentran adheridas al programa de YPF".