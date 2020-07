Termina el Hot Sale y aseguran que no movió la aguja de ventas en comercio sanjuanino

miércoles, 29 de julio de 2020 07:39

Este miércoles se termina el Hot Sale que se destacó por sus importantes descuentos, sobre todo en conocidas cadenas comerciales nacionales e internacionales, y en el comercio local, afirman que no hubo impacto en cantidad de ventas. Es que el canal de ventas online sigue siendo débil.

Para Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio de San Juan, "se repite una postal recurrente. Se trata de una herramienta de ventas que aún no cala profundo entre los comercios sanjuaninos. Aunque sea necesario actualizarse y es lo que el mercado nos está demandado, tenemos en contra que la conectividad a Internet no es la mejor, haciendo una mirada global y pensando en los departamentos alejados.

Recordó la experiencia de las ventas online durante la pandemia en San Juan que no fue la mejor. "Se aprovecharon las redes sociales y nos encontramos de frente con un cachetazo: casi nadie tenía una plataforma web de venta segura y eso llevaba un costo importante. A nosotros, nos sigue ganando la venta presencial. También está el tema de la seguridad de las operaciones, es decir, evitar estafas y los costos de fletes que hacen pensar qué tanto conviene comprar en otra provincia. Si compramos algo en Buenos Aires, el valor de traslado es importante de acuerdo al tamaño de lo que se adquiere".

Rodríguez marcó que el camino de las ventas en pandemia sigue siendo "chato", por lo que saben que tienen que aggiornarse. "Por supuesto que no somos indiferentes a las bajas significativas de precios, con hasta el 60% con el Hot Sale. Sin duda es una opción ya que en el Hot Sale podés comprar de todo; hay una gran variedad e incluso se ha sumado el rubro gastronómico a ofrecer descuentos. Lo que nosotros ponderamos es la posibilidad de hacer las operaciones: si no hay Internet, si no hay portales de venta seguros, no hay mucho por hacer".