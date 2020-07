ASJ: proponen centros comerciales a cielo abierto y más cajeros automáticos

martes, 21 de julio de 2020 20:48

En la nueva reunión del sector Económico: Turismo, Comercio y Servicios en el marco del Acuerdo San Juan, sus representantes dejaron escritas sus propuestas que abordan varias aristas.

Andrés Díaz Cano, ministro de Producción y Desarrollo Económico, dio la bienvenida y agradeció la presencia de los representantes de esta amplia mesa sectorial para definir las acciones principales. “Hay propuestas comunes, como la ventanilla única de habilitación, por eso creo que no será complicado definir las 10 acciones de los grupos que hoy debatimos”, dijo.

Luego, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, señaló que lo interesante de esta reunión es que van a aparecer los elementos en común de la mesa y sus subsectores. “Estos resultados, que serán lo que marque el norte en esta nueva realidad, surge como una nueva planificación. El resultado será muy bueno y nos permitirá dar el siguiente paso en este contexto”, dijo la funcionaria.

Luego de la presentación, el sector comercial se trasladó a otro espacio para debatir sus aportes y al regreso se consensuaron todas las propuestas junto a Turismo y Transporte, y surgieron las siguientes:

1. Sistema de Habilitaciones, Fiscalización y Control

Creación de Ventanilla Única para habilitaciones, simplificando los trámites mediante la digitalización de los procesos de información, ampliando los plazos para la renovación.

2. Aspectos impositivos, financieros

Revisar el impacto que generan los impuestos, tasas y contribuciones en el sector comercial y turístico, con el objetivo de disminuir su incidencia en los costos fijos.

Exención del pago del impuesto del automotor para los vehículos destinados al transporte de personas no regular y carga durante la emergencia.

Plan de facilidades de pago de impuestos provinciales con tasas y periodos de gracia adecuados a la situación económica actual.

Durante su vigencia se suspendan todos los juicios, apremios por impuestos y/o multas adeudadas.

3. Financiamiento

Mantener y/o desarrollar líneas de financiamiento destinadas a capital de trabajo, inversión y reconversión energética (eficiencia).

4. Generar nuevas estrategias de desarrollo comercial y turístico incentivando la creación de Centros Comerciales a Cielo Abierto o Urbanos, brindando espacios atractivos tanto para el consumidor sanjuanino como para los turistas que visitan nuestra provincia.

5. Plan de reactivación que incluya de forma inmediata Ley de emergencia turística, Ley Provincial de Turismo en adhesión a la Ley Nacional de Turismo creando una Comisión Mixta para el tratamiento del mismo y articulación con la Administración de Parques Nacionales.

6. Capacitar al personal y sensibilizar a la población con campañas promocionales, destacando la importancia de comprar a comercios locales. Impulso y difusión del Programa Origen San Juan. Desarrollo de plataformas comerciales como vidriera digital de los productos y servicios ofrecidos en la provincia.

7. Satisfacer la necesidad de contar con cajeros fijos y/o móviles en todos los departamentos, a fin de brindar un servicio de calidad no solo para los habitantes de cada Departamento sino también para los turistas que los visitan

8. Mejorar la conectividad de la provincia, con infraestructura moderna a fin de facilitar los procesos de comunicaciones internos y externos del sector comercial. (Conectividad Digital)

Mejorar la conectividad aérea y terrestre: incluyendo infraestructura básica y de apoyo; acceso a aeropuertos, terminales, etc.

9. Universidades e Instituciones de Nivel superior, saberes y habilidades:

Fortalecer la economía del conocimiento a través de las Universidades e Instituciones de Nivel superior.

Vincular proyectos de base tecnológica con las necesidades del sector.

Fomentar vínculos entre Universidades que posibiliten nuevas titulaciones (Guías especializados).

Creación de equipos pluridisciplinarios para poner en valor los atractivos turísticos.

Formación básica y divulgación de recursos turísticos (Educación no Formal)

10. Coordinar acciones entre los gobiernos provincial y municipales, centros comerciales, cámaras y asociaciones del sector turístico, facilitando las gestiones de cada sector.

Al cierre de la mesa, el gobernador pasó a saludar y agradeció a los representantes del sector por el aporte al ASJ. “Quiero poner en valor junto a ustedes y que me ayuden a transmitirles a los sanjuaninos que no hay un libro que establezca los pasos a seguir en pandemia. Ninguno de nosotros atravesó antes una pandemia como esta, por eso no hay croquis de ubicación, dicen que esto es a prueba y error, pero si nos animamos a planificar vamos a transitar mejor la pandemia y si tenemos una hoja de ruta para la pospandemia, soy optimista sobre cómo vamos a transitar ese camino que se viene”, dijo.