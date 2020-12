Por la nueva ley se concretó la fuerte retirada de viviendas en alquiler en San Juan

jueves, 10 de diciembre de 2020 22:43

Tal como se preveía desde que entró en vigencia, los propietarios de casas y departamentos que estaban en alquiler decidieron retirarlos del mercado para probar suerte en las ventas. Con ello, las familias que necesitan una vivienda se encuentran ante un panorama difícil ya que sumado a la reducción de la oferta, los cánones sufrieron aumentos considerables.

"Se veía venir. Están quiénes los retiraron temporariamente hasta ver qué sucede y otros, directamente esperan poder venderlos. Consideran que pierden dinero alquilándolos y que, por el contrario, podrían tener mejores números si los venden en pesos o dólares", destacó Mauricio Turell, referente de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Con ello, estima que "la oferta en ese sentido para quienes buscan alquilar se redujo en un 25%; un porcentaje muy importante. Sobre los valores; como el aumento actualizado se puede calcular al año, para el primero del nuevo contrato se ha aumentado entre el 27 al 35%".

Lo más complicado para hallar en estos momentos en un departamento o casa de 2 dormitorios en cualquier zona y la reducción también llegó a los departamentos de 1 dormitorio. En las renovaciones se han priorizado a los "buenos inquilinos" para que continúen en las unidades habitacionales. "Tenemos problemas para satisfacer las ofertas; lamentablemente tenemos que decir que no tenemos nada disponible y no podemos prometer conseguirles porque simplemente no hay", manifestó Turell.