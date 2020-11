A pocos días de terminar, el Outlet del comercio sanjuanino tuvo un tibio movimiento

miércoles, 25 de noviembre de 2020 07:58

Tras una venta del día de la Madre que no fue la esperada, el comercio sanjuanino tenía sus esperanzas puestas en la demanda del mega outlet en el que se aplicaban descuentos entre el 10 al 30% y distintas promociones. Sin embargo, la balanza no se inclinó a favor de los empresarios de la manera esperada.

Desde la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez señaló que "encaramos esta propuesta ya que se hizo una inversión para el día de la Madre, que es una de las fechas fuertes de venta, y la caída de la demanda fue histórica para nosotros. En el rubro del calzado, prácticamente no se vendieron sandalias ya que se prefieren las zapatillas. Debido a que no hay fiestas, por ejemplo de egresados, cenas de trabajo, entre otras, no hay necesidad de renovar. Por eso, se incentivó con promociones y descuentos pero el movimiento fue bastante tibio".

Indumentaria y calzado no han alcanzado las ventas esperadas mientras que en otros rubros, como celulares y electrónica, sigue pesando un stock reducido. "La gente compra lo que necesita; no va más allá de ello y eso es evidente. Ahora llega la inyección de dinero de los aguinaldos, que esperamos que se vuelquen al consumo en una etapa especial como son las Fiestas", destacó.

Las promociones y descuentos en todos los rubros comerciales se extenderá hasta el 30 de noviembre.