Hensel aseguró que la minería puede multiplicar su actual desempeño exportador

miércoles, 25 de noviembre de 2020 00:25

El secretario de Minería, Alberto Hensel, aseguró en la Cámara de Diputados que Argentina está entre los países con mayor potencial de recursos geológicos mineros "gracias a los niveles de inversión en exploración que ha tenido a lo largo de las últimas décadas”, lo que le permitirá mejorar su participación actual en las exportaciones totales.



Hensel expuso hoy ante la comisión de Minería, que preside la diputada y ex gobernadora de Catamarca Lucia Corpacci, sobre las políticas que está instrumentado el Gobierno para dar un fuerte impulso a esta actividad que la Argentina aún no ha desarrollado ya que solo representan el 0,6 del PBI.



“La minería hoy se convierte en un factor crucial para el desarrollo, el crecimiento, las exportaciones y la generación de divisas que el país necesita en estos momentos”, destacó. El funcionario señaló que esta actividad "está llamada a cumplir un rol crucial para el desarrollo argentino" y destacó el armado de una mesa nacional para buscar los consensos para apuntalar ese desarrollo.



Hensel hizo referencia al contexto global de la minería, y ejemplificó que en Chile representa el 10%, en Perú el 12%, en Australia el 7%, en Argentina el 0,6% del PBI. Hensel dijo que la Argentina "se encuentra en los países con los mayores recursos geológicos mineros" y dijo que el objetivo es "desarrollar el enorme potencial que tiene la minería" pero advirtió que "no puede hacerse a cualquier costo sino que debe ser sustentable e inclusivo".



"Una de las primeras cuestiones que nos planteamos es que Argentina tenga su propio modelo minero nacional y por eso decidimos encarar un plan estratégico", explicó en referencia a la mesa sectorial en marcha. El funcionario señaló que el nuevo espacio de diálogo buscará facilitar los acuerdos donde participan el sector empresario, el clero, organismos no gubernamentales, los gobernadores de provincias productoras y legisladores,



En ese sentido agregó que esperaba en "marzo contar con un plan estratégico para la minería que es una asignatura pendiente que tiene la Argentina" y detalló que "es la primera vez que se ha lanzado un programa de asistencia a las pymes".



“Argentina tiene que tener su propio modelo de minería nacional, sustentable, integrada, inclusiva, competitiva y con la institucionalidad que demanda la actividad”, afirmó. Hensel también expresó que "la minería se ha convertido en la principal industria exportadora de varias provincias argentinas". En ese sentido advirtió que "si no impulsamos la actividad minera lo que va a suceder es que Argentina pueda perder más de un tercio de sus exportaciones mineras".



En ese sentido, recordó que hay 34 proyectos en exploración avanzada de litio, cobre y plata que “podrían incrementar las exportaciones superando los 10 mil millones al año”.