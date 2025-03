Agenda deportiva para este sábado y domingo en San Juan

sábado, 8 de marzo de 2025 16:01

TRIATLÓN

Triatlón del Sol 2025

La competencia, que reunirá a las disciplinas de natación, ciclismo y pedestrismo, se celebrará el domingo 09 desde las 8:30 a las 13 horas. El inicio será en el Dique Punta Negra y la llegada en el Museo de la Historia Urbana, en el Parque de Mayo, Capital.

En la previa, el sábado 08 se llevará a cabo el Duatlón Kids del Sol destinado a niños y adolescentes. La actividad será en el Parque de Rivadavia, desde las 9 horas.

PATINAJE ARTÍSTICO

Clínica de Danza y Figuras

La actividad se celebrará el sábado 08 y domingo 09, de 12 a 23 horas, en el parquet del Velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito.



Torneo Federativo Provincial

La primera fecha del campeonato sanjuanino de patinaje artístico se disputará el sábado 08, de 9 a 20 horas, y el domingo 09, de 9 a 18:30 horas, en el estadio Aldo Cantoni, Capital.



ORIENTACIÓN

La primera fecha del campeonato sanjuanino se disputará el domingo 09, desde las 10:30 horas, en el Dique Punta Negra, al término del tramo de natación del Triatlón del Sol.



FÚTBOL

Liga Sanjuanina de Fútbol

Este fin de semana se disputará la segunda fecha del Torneo Apertura 2025 masculino en Primera División.

CICLISMO

Este domingo 09, a partir de las 16:30 horas, con concentración en La Superiora de Rawson, se disputará una carrera en homenaje a la mujer. La concentración iniciará una hora antes de la largada. El recorrido de carrera será 11 giros al trazado de calles Doctor Ortega, Mendoza, República del Líbano, Hipólito Yrigoyen y Doctor Ortega.



HOCKEY SOBRE CESPED

Asociación Sanjuanina de Hockey Césped y Pista

Este sábado 08 iniciará el Torneo Apertura 2025 para la Primera División en rama femenina. Los primeros equipos en competir serán los correspondientes al Bloque A. La programación es la siguiente:

Sábado 08/03 – 18 horas – Universitario vs Unión Vecinal de Trinidad en Los Patos.

Domingo 09/03 – 18 horas – Lomas Negro vs. Lomas Rojo en Lomas; Universidad vs Huazihul en El Palomar; y San Juan Azul vs San Juan Verde en San Juan Rugby Club.