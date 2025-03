Tras el escándalo en Peñarol de Jáchal: la Liga aplicó una sanción al presidente y al club

viernes, 21 de marzo de 2025 12:59

Esta semana un escándalo tuvo como protagonista al presidente del club Peñarol de Jáchal, Javier Espejo. Un audio lo dejó comprometido con un posible interés de generar una maniobra ilegal con un árbitro en el contexto de un partido de la Copa de Campeones. Tras este hecho, el Tribunal de Disciplina de la Liga Jachallera lo sancionó y él terminó renunciando.

La medida del Tribunal de Disciplina de la Liga Jachallera fue tomada este jueves después de que él no se presentara para defenderse ante la acusación sobre dicho audio. De acuerdo a lo que consta en el boletín publicado N° 09/2025, con la presencia del presidente Jesús Jofré, el secretario general Juan Guzmán y la secretaria administrativa Teresa Guzmán, se decidió aplicar la medida.

En el texto señalan que se le dio la posibilidad al presidente de aplicar la defensa por "los dichos que llegaron a este tribunal a través de audio de Wahtsapp presentado por las autoridades del Club Árbol Verde de Jáchal, en el cual inducía a socios y simpatizantes a recaudar dinero en pos de la llave de Cuarto de final de la Copa de Campeones 2025 entre los clubes Árbol Verde vs Peñarol ambos equipos del departamento Jáchal, induciendo sobornos para pasar de fase".

Luego el texto agrega: "habiendo vencido los plazos NO realizó su derecho a defensa ante este tribunal dándosele por caída la misma, declarándose en REBELDÍA siendo aún que en la página oficial del club Peñarol de Jáchal, reconocen los errores vertidos por el Titular de la Institución, siendo prueba suficiente de que se trata de la persona denunciada por el club Árbol Verde los cuales han sido viralizados y, los mismos han tomado estado público en la provincia de San Juan, acentuando aún más la falta cometida por el presidente del club Peñarol.

Ante esto se tomó la decisión de expulsar a Javier Espejo de la Liga Jachallara: "no podrá desenvolverse ni tener actividad en ninguna institución deportiva como dirigente, cuerpo técnico, delegado, asambleísta, miembro de algún departamento de la liga, etc.". Además se aplicará el derecho de admisión para que Espejo "no pueda asistir a ninguna cancha del departamento de Jáchal. También cayó una multa sobre el club en concepto de 500 entradas, de valor de 3 mil pesos casa una lo que asciende a un monto de un millón y medio de pesos. Dicho monto deberá ser abonado dentro de los 5 días corridos.

Vale destacar que el dirigente había renunciado al club el pasado 3 de marzo.