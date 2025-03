Romagnoli nuevo DT de San Martín: "no podemos mirar hacia adelante sino ir paso a paso"

jueves, 20 de marzo de 2025 20:30

Leandro "Pipi" Romagnoli llegó a San Martín de San Juan para hacerse cargo del plantel de primera luego de la salida de Raúl Antuña tras varios partidos sin ganar. El nuevo DT ya comenzó su trabajo después de la firma y la foto con la camiseta del verdinegro.

En conferencia de prensa, El Pipi indicó que "tratar de permanecer en la primera división, ese es el objetivo de toda la institución". "Pero no podemos mirar hacia adelante sino ir paso a paso, eso es lo más importante", añadió.



"Repito, hay plantel, hay buenos jugadores, hay varios que yo conozco que he jugado con ellos, otros los tuve como manager, así que eso por un lado también está bueno", indicó. Y aseguró que desde este viernes van a comenzar a entrenar con miras al partido de Copa Argentina

"Estamos con la expectativa siempre y la ilusión de hacer las cosas bien y seguir creciendo", remarcó.



"Sabemos que para nosotros es importante que esté todo al 100. Hoy en el fútbol argentino es muy difícil, si no estás bien físicamente es difícil de jugar. Entonces priorizamos mucho eso, así que la idea nuestra es esa, que sea un equipo competitivo, y empezar de a poco a sumar, para lograr el objetivo que todos tenemos", recalcó el nuevo DT.



Además Romagnoli dejó un mensaje a los hinchas "lo que necesitamos es el apoyo, el apoyo por lo que vi siempre está, la gente acompaña, siempre llena el estadio, siempre está acompañando, alentando, y eso es fundamental en este momento. Me ha tocado en mi carrera estar en momentos así, que por ahí las cosas no se siguen dando, y el apoyo de la gente siempre es fundamental, siempre es el corazón del equipo, para nosotros es muy importante que nos sigan acompañando"