"Hay que esperar": Tras la caída, El DT de Desamparados dejó una "luz de esperanza"

domingo, 9 de febrero de 2025 21:13

Este domingo, el fútbol sanjuanino vivió una jornada cargada de emociones, pero con un final amargo para Sportivo Desamparados. En la gran final por el ascenso al Torneo Federal A, Ben Hur, derrotó al conjunto sanjuanino por la mínima diferencia, logrando así el tan esperado ascenso.

El encuentro, disputado en un escenario de máxima tensión, terminó con un ajustado 1-0 a favor del rival, que celebraron el logro de un objetivo largamente ansiado. El gol que le dio la victoria a Ben Hur fue suficiente para conseguir el ascenso, mientras que el equipo sanjuanino, que había luchado durante todo el torneo, no logró contener la tristeza tras el pitazo final.

En este contexto, Luis Murúa, director técnico de Desamparados, asumió la responsabilidad de la derrota en una entrevista con Radio La Voz. "Yo me equivoco", expresó, reconociendo sus decisiones durante el partido. "Yo tengo la responsabilidad", agregó. El DT destacó que el principal factor que desestabilizó al equipo fue el gol recibido, señalando: "Nos faltó más tranquilidad. En el segundo tiempo nos llevamos por delante, pero no fuimos claros".

Además, Murúa se mostró optimista sobre el futuro, indicando que "eso lo vamos a trabajar" y expresó su esperanza de que el equipo tenga otra oportunidad de disputar una final. "Tengo la esperanza de que podamos jugar otra final", subrayó. También hizo hincapié en que, tras el partido, era necesario esperar y reflexionar sobre lo sucedido. "Hay que esperar", insistió.

El DT también aclaró que, en cuanto a la situación de Décimo, "nunca pidió el cambio, pero estaba con dolor en la rodilla y notaba que estaba cansado". Explicó que en ese momento pensó que el equipo rival no nos atacaría más, lo que resultó cierto, ya que "no nos atacaron, hubo algún contragolpe, pero era uno contra uno. Me preocupa más la parte ofensiva", señaló.

En cuanto a la campaña del equipo, Murúa remarcó que "nosotros hicimos goles en casi todos los partidos, menos en el de Pacífico. Son partidos y finales. Abrimos la cancha, metimos dos puntas, intentamos por todos los medios, pero no se dio". Añadió que "el azar fue parejo y no lo tuvimos como en otros partidos" y no dejó de reconocer la actuación arbitral: "Felicito al árbitro".

Finalmente, el DT resaltó la importancia de superar este dolor: "Hay que pasar el dolor y esperar estos días que son trascendentes. Creo que esta noche es trascendente".

Murúa cerró con un mensaje de esperanza, destacando que el equipo aún puede lograr el gran sueño: "Me parece que se puede dar esto (jugar otra final)". En la misma línea, destacó que puede existir la posibilidad de jugar otra final, ya sea contra el perdedor de otra zona o si algún equipo se baja.

"Las zonas son de 9, así como están, a dos zonas le sacan un equipo, aparentemente puede llegar a salir de estos 4, que estamos nosotros. Hay que esperar, recuperar a los jugadores y levantar el ánimo". Agradeció a la hinchada por su apoyo: "Gracias a toda la gente que vino y perdón por no poder darle este primer ascenso".