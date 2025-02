Renzo Pantich la pasó mal en el partido San Martín- River e hizo un descargo

lunes, 24 de febrero de 2025 22:51

El conocido periodista deportivo Renzo Pantich hizo un fuerte descargo en la red X por inconvenientes y "trato dsicriminatorio" en la transmisión del partido San Martín- River, del pasado sábado.

"Mi DESCARGO del DESTRATO que nos hicieron vivir los INEPTOS encargados de la comunicación en San Martín de San Juan, la policia y los responsables de mantenimiento. Hicimos todo lo posible y hasta lo IMPOSIBLE para transmitir a River. Gracias por bancar y por hacernos la transmisión MÁS ESCUCHADA del PAÍS. De corazón", referenció en la red social X.

En un video, expresó que “Algo que nunca me había sucedido, ni siquiera tengo voz porque estoy sin saliva porque no pudimos tomar agua. Llegamos a este estadio, acreditados y nos dijeron "no tienen cabina’" y nosotros pedimos como transmisión radial. Hoy gracias a Dios y gracias a todos ustedes, somos la transmisión más escuchada del mundo River y los números lo dicen". En ello, destacó que pese a no tener espacio físico estaban preparados para transmitir "como fuera".

Luego, expresó que les dieron una cabina "pero nos dijeron "no les podemos dar corriente". Pero tengo un alargue de 5 metros le dije. "No te podemos dar", me respondió. "¿Cómo querés que salga al aire, explícame? , dije y me contestó: "No trasmitas"", precisó. Pantich dijo que no recordaba los nombres de los responsables de prensa de San Martín, pero que los iba a publicar en la semana para completar su descargo.

"Me agarra una bronca importante y yo le digo: "¿A vos te parece contestarme, de esa forma? Nos dijeron que las cabinas estaban en desuso y nos pusieron al lado de la tribuna de San Martín. Muchos se solidarizaron con nosotros; después nos mandaron a la cabina de ESPN. Nos dijeron que nos fuéramos. Nos mandaron al techo y nos dijeron que nos iban a llevr presos. (...) Estabamos acreditados y estuvimos en riesgo de ir presos", señaló.

Este es el descargo completo del periodista: