Vuelta a San Juan: todos los ganadores de las metas en la última etapa

domingo, 2 de febrero de 2025 18:11

La Novena etapa se vivió a full por la Avenida Circunvalación con una intensa temperatura que les quiso jugar en contra a todos los ciclistas.



Todos los ganadores de las metas de esta última etapa

Línea de meta (1° giro) | 16,6 KM

Meta Sprinter

1 #77 Marcos Méndez - Portal de San Juan

2?#114 Joao Pedro Rossi - Swift Pro Cycling

3 #39 Lisandro Bravo - SEP San Juan

#VSJ2025 #VueltaASanJuan #SanJuan



: Pasada especial 1

1) #15 Martín Mansilla (Sub 23) - Plus Performance Solutos



Pasada especial 2

1) #12 Tomás Quirós - Plus Performance Solutos



Pasada especial 3

1) #107 Exequiel Alarcón - Municipalidad de Rawson



Pasada especial 4

1) #14 Bastian San Martín Díaz - Plus Performance Solutos



Pasada especial 5

1) #14 Bastian San Martín Díaz - Plus Performance Solutos



Línea de meta (3° giro) | 48,6 KM

Meta Sprinter

1 #39 Lisandro Bravo - SEP San Juan

2#42 Alexander Moreno - Juventud del Norte

3#20 Cristian Moyano - Gremios por el Deporte

Pasada especial 6

1) #101 Camilo Mendoza - Metales Concepción



Pasada especial 7

1) #101 Camilo Mendoza - Metales Concepción



Pasada especial 8

1) #101 Camilo Mendoza - Metales Concepción



Línea de meta (6° giro) | 96,6 KM

Meta Sprinter

1) 114 Joao Pedro Rossi - Swift Pro Cycling

2) #119 Vinicius Rangel Costa - Swift Pro Cycling

3)#51 Ángel Oropel - Chimbas Te Quiero

Pasada especial 9

1) #53 Iván Ruiz - Chimbas Te Quiero



Pasada especial 10

1) #10 Nicolás Cabrera - Plus Performance Solutos