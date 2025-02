Antuña tras la derrota: "son errores individuales que nos están costando los partidos"

lunes, 17 de febrero de 2025 20:09

San Martín sigue sin conseguir su primer triunfo en la Liga Profesional, luego de caer frente a Gimnasia y Esgrima en la sexta fecha del torneo. A pesar de las múltiples aproximaciones y situaciones de gol que tuvo el equipo, los errores individuales fueron nuevamente un factor determinante en la derrota.

El director técnico, Raúl Antuña, se mostró autocrítico en la rueda de prensa posterior al partido. "Errores individuales que nos están costando los partidos, los otros días sucedió, hoy vuelve a suceder", afirmó el entrenador, subrayando que el equipo no logró capitalizar las ocasiones generadas durante el encuentro.

En cuanto al desarrollo del partido, Antuña señaló que Gimnasia comenzó mejor que su equipo en los primeros 15 minutos, pero que con el tiempo San Martín logró tomar el control: "No pudimos contar pases, no pudimos tener la pelota, pero a medida que fueron pasando los minutos hasta el penal nos habíamos acomodado bastante bien". Aunque el equipo reaccionó bien después del penal, el DT reconoció que no se consiguieron situaciones claras de gol, a pesar de las tres oportunidades evidentes que se presentaron durante el encuentro.

A pesar de la derrota, Antuña destacó algunas mejoras en el rendimiento del equipo en comparación con partidos anteriores. "Hemos tenido mucha mejora a medida que han ido pasando el torneo, hoy creo que no hemos hecho un gran partido, hicimos un partido tranquilo, bien acomodado. No pasamos mucho momento de zozobra, más allá de que tenemos que dividir en doce el partido", explicó, refiriéndose al cambio de dinámica del partido tras la expulsión de un jugador de Gimnasia.

Sin embargo, el técnico fue claro al señalar que los errores en la concreción siguen siendo una de las principales dificultades. "En esta divisional, tenés que hacer las pocas o muchas que tengas, las tenés que concretar", sentenció, señalando que la falta de definición sigue siendo una asignatura pendiente.

En cuanto a la preparación del equipo, Antuña habló de los desafíos que implicó el inicio anticipado del torneo y la rápida adaptación del plantel. "Ya llevamos prácticamente 23 días de competencia y ya llevamos jugados 6 partidos. La rotación es lógica, creo que todos los equipos lo están haciendo, por un sentido que cada 3 días hay viajes de por medio, hay equipos que no descansan ni 72 horas y tienen que participar del juego y es una competencia que se juega a una alta intensidad", explicó, refiriéndose a los cambios realizados en la alineación para darle descanso a los jugadores.

El técnico también destacó que, a pesar de las dificultades que enfrentó el equipo, se espera tener una semana de trabajo más completa antes de enfrentar a River el próximo sábado. "Todavía no estamos pensando en River, estamos con la derrota ahora, estamos dolidos, pero vamos a trabajar pensando en lo mejor que le podemos plantear", afirmó.

Antuña también resaltó la importancia de sumar puntos en el próximo encuentro, especialmente por el tema de los promedios y la necesidad de obtener una victoria. "Necesitamos ganar, necesitamos sumar de 3 porque lo necesitamos por el tema de promedio y de puntuación también", concluyó el DT, dejando claro que la victoria se ha convertido en una urgencia para el equipo.