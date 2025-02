Todo sobre la 20° Vuelta a San Juan Máster 2025

jueves, 13 de febrero de 2025 13:12

San Juan, capital del ciclismo en Argentina, continuará disfrutando de competencias ciclísticas en su territorio. La propuesta para esta semana es la Vuelta a San Juan Máster 2025, carrera amateur de ciclismo en ruta y de carácter internacional por presencia de ciclistas de países limítrofes.

La 20° edición de la Vuelta a San Juan Máster se celebrará en nuestra provincia, desde este jueves 13 al domingo 16 de febrero de 2025. Contará con la organización de la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre y Máster y el apoyo principal de Legislatura San Juan y el Gobierno de San Juan, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Aquella competencia ciclística es la más importante del calendario sanjuanino para las categorías Libres y Máster. La cantidad de ciclistas inscriptos es de 598 participantes, repartidos de la siguiente manera: 175 en Libres, 162 en Máster B, 168 en Máster C y 93 en Máster D.

Etapas de Vuelta a San Juan Máster 2025

Etapa 1 – Jueves 13 de febrero de 2025.

Departamento San Martín.

Concentración, largada y llegada: Municipalidad de San Martín.

Recorrido: Avenida Sarmiento al oeste hasta calle Rawson, por la misma hasta calle Colón, al norte hasta Av. Sarmiento, por esta hasta el punto de largada para completar el circuito (20,9 KM) que se recorrerán en varias oportunidades dependiendo las categorías.

Libres: largada a 16:05 horas, 6 giros a un circuito y 125,4 KM en total.

Máster B: largada a 16 horas, 5 giros a un circuito y 104,5 KM en total.

Máster C: largada 9:30 horas, 4 giros a un circuito y 83,6 KM en total.

Máster D: largada 9:35 horas, 3 giros a un circuito y 62,7 KM en total.

Etapa 2 – Viernes 14 de febrero de 2025.

Departamento Rivadavia, Zonda y Ullúm.

Concentración y largada: Complejo ‘El Pinar’.

Llegada: cima de Dique Punta Negra.

Recorrido para Máster C y Máster D: salida en tren controlado hasta Ruta 60 donde se dará el vía oficial, por esta hasta calle Galíndez al sur hasta Avenida Libertador General San Martín hacia el este hasta girar en rotonda de Plaza de Milagro y retornar por carril opuesto hasta calle Galíndez. Al norte hasta la rotonda de Gendarmería e ingresar a Ruta 60. Por esta hasta girar en rotonda frente a ex Cerámica San Juan y regresar por carril opuesto hasta completar el circuito frente al Camping El Pinar (16,8 KM) que se recorrerá en una oportunidad para Máster D y en dos oportunidades para Máster C. Luego prosigue por Ruta 60 hasta calle Galíndez, al sur hasta Avenida Libertador General San Martín hasta Jardín de los Poetas y empalmar Ruta 12 hasta calle Las Moras, por esta hacia el norte hasta calle Hermógenes Ruiz. Al oeste hasta Ruta 60 y por la misma hasta finalizar en la cima de paredón Dique Punta Negra.

Recorrido para Máster B y Libres: salida en tren controlado hasta Ruta 60 donde se dará el vía oficial, hasta rotonda frente a ex Cerámica San Juan y regresar por carril opuesto hasta calle Galíndez, al sur hasta Avenida Libertador General San Martín hacia el este hasta girar en rotonda Plaza del Milagro (Hospital Marcial Quiroga) y retornar por carril opuesto hasta calle Galíndez. Al norte hasta la rotonda de Gendarmería e ingresar a Ruta 60 hasta completar el circuito frente al Camping El Pinar (16,8 KM) que se recorrerá en tres oportunidades para Máster B y en cuatro oportunidades para Libres. Luego continuar por Ruta 60, Dique de Ullúm, Valentín Ruiz, Aviadores Españoles, Ruta 60 y por la misma hasta finalizar en la cima de paredón Dique Punta Negra.

Libres: largada 16:10 horas, 4 giros más ida a Dique Punta Negra y 99 KM en total.

Máster B: largada 16 horas, 3 giros más ida a Dique Punta Negra y 82,3 KM en total.

Máster C: largada 9:35 horas, 2 giros más ida a Dique Punta Negra y 69 KM en total.

Máster D: largada 9:30 horas, 1 giro más ida a Dique Puna Negra y 52,2 KM en total.

Etapa 3 – Sábado 15 de febrero de 2025

Departamento Caucete – Santuario Difunta Correa, Paraje Vallecito.

Concentración y largada: Municipalidad de Caucete, Departamento Caucete.

Llegada: Paraje Vallecito.

Recorrido: salir por Diagonal Sarmiento en tren controlado hasta la rotonda de Ruta 270, al sur por esta hasta Avenida de los Ríos donde comenzarán a contarse los giros al circuito que se recorrerá en distintas oportunidades dependiendo las categorías, el mismo será comprendido por Ruta 270, Ruta 155, calle La Plata y Avenida de los Ríos. Una vez completados se girará al norte hasta la rotonda para girar en calle Paula Albarracín de Sarmiento por esta hasta empalmar con Ruta 20, continuar hasta Ruta 141, donde se girará al este para continuar por la misma hasta finalizar en Difunta Correa.

Libres: largada 16:15 horas, 3 giros más ida a Cuesta de las Vacas y 101,7 KM en total.

Máster B: largada 16 horas, 3 giros más ida a Cuesta de las Vacas y 101,7 KM en total.

Máster C: largada 9:30 horas, 2 giros más ida a Cuesta de las Vacas y 79,7 KM en total.

Máster D: largada 9:35 horas, 1 giro más ida a Cuesta de las Vacas y 57,7 KM en total.

Etapa 4 – Domingo 16 de febrero de 2025

Departamento Capital – Avenida Circunvalación

Concentración, largada y llegada: Avenida Circunvalación entre calles Mendoza y General Acha sur, Departamento Capital.

Recorrido: giro completo por carril derecho en anillo interno de la avenida.

Libres: largada 10 horas, 5 giros a Avenida Circunvalación y 80 KM en total.

Máster B: largada 9:30 horas, 5 giros a Avenida Circunvalación y 80 KM en total.

Máster C: largada 8:05 horas, 4 giros a Avenida Circunvalación y 64 KM en total.

Máster D: largada 8 horas, 3 giros a Avenida Circunvalación y 48 KM en total.

Los últimos ganadores de la Vuelta a San Juan Máster son Alejandro Sánchez de San Juan (Libres o Elite II), Norberto Oviedo de Chivilcoy, Buenos Aires (Máster B), Leonardo Díaz de Chivilcoy, Buenos Aires (Máster C) y Adrián García de Venado Tuerto, Santa Fe (Máster D).

Fuente: Prensa Secretaría de Deportes