El Peque dijo adiós: Diego Schwartzman se retiró del tenis profesional

jueves, 13 de febrero de 2025 21:20

El tenista argentino Diego Schwartzman reveló hoy la sensación que le dejó el último partido que disputó en su carrera profesional.

"Hoy me costó abstraerme del contexto, y a la mañana ya estaba pensando en que decir ante la prensa", expresó Diego Schwartzman en el arranque de su declaración post eliminación del torneo Argentina Open.



El "Peque" realizó una mención especial para el certamen: "quiero agradecerle al torneo (Argentina Open) que me dio la posibilidad de poder jugar mis últimos dos partidos". El argentino agregó: "me dieron la oportunidad y siempre voy a estar agradecido por eso".

Schwartzman le agradeció a "cada persona que tuvo desde que comenzó a jugar".



"Yo era un jugador que hacia las cosas como lo hice ayer, como lo hice hoy, y ellos me hicieron sacar una carrera increíble adelante y poder hacer las cosas mucho mejor de lo que podría haber sido", subrayó.



"También le agradezco a la gente que ayudó cuando era chiquito económicamente, ellos son los responsables que esté acá con tanta gente. Todo esto es increíble", manifestó Diego Schwartzman en sus palabras post partido.



El tenista contó el pensamiento que tenía previo al duelo frente a Pedro Martínez, contó: "Hoy a la mañana estaba pensando lo que iba a hablar frente al micrófono… me costó mucho poder abstraerme de todo esto, intenté estar lo más enfocado posible, pero no podía".



El "Peque" agregó: "Me pegué un raquetazo en el segundo game y terminé con la mano torcida. Mi cabeza y mi cuerpo no conectaban".



Schwartzman realizó un breve análisis sobre la victoria frente al chileno Nicolás Jarry, en el escalón anterior, "fue una locura".

Además, recalcó que le gustaría "borrar" el resultado del encuentro frente al español.



"Perdón Pedro (Martínez) voy a hacer de cuenta que el partido no existió", bromeó Diego Schwartzman.

En el final, el "Peque" cerro con palabras de agradecimiento para toda la gente que lo acompaño en todos los momentos de su vida. Sobre todo, remarcó que a pesar de no ser un multicampeón, tocó "una fibra".