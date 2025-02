Sudamericano Sub 20: Argentina venció a Colombia y se clasificó al Mundial

lunes, 10 de febrero de 2025 22:04

La Selección argentina Sub 20 se impuso ante Colombia por 1-0, en un partido correspondiente a la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano que se disputa en Venezuela, y selló su clasificación al Mundial de la categoría que se disputará en Chile en 2025.

El gol para el conjunto albiceleste lo convirtió Ian Subiabre, a los 42 minutos del complemento.

Con este triunfo, los dirigidos por Diego Placente se colocaron punteros del certamen con 9 puntos junto a Brasil y ambos seleccionados deberán verse las caras el próximo jueves, a partir de las 22:00 horas, en un duelo clave por el título.

Además, los agónicos tres puntos aseguraron la participación del elenco “albiceleste” en la Copa del Mundo Sub 20, que se desarrollará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre del corriente año.

Por su parte, los “Cafeteros”, terceros con 3 unidades, se medirán ante “La Roja” el jueves 13 de febrero desde las 19:30 horas, pensando en clasificar al Mundial de la categoría ya que prácticamente el sueño de quedarse con el actual certamen es prácticamente imposible.

En una primera parte pareja y con pocas emociones, a los 20 minutos los "Cafeteros" tuvieron la chance más clara de la mano del defensor Yeimar Mosquera, quien ganó de cabeza y el tiro se fue apenas desviado.

Ya en la segunda parte, a los 15 minutos nuevamente Mosquera remató de cabeza, pero esta vez fue el arquero albiceleste Jeremías Martinet quien capturó la pelota para mantener el arco en cero.

No obstante, Argentina aceleró y contrarrestó a los 20´ de la mano de Santiago Hidalgo, quien se quitó un rival de encima con un gran control, pero su disparo fue flojo y sin esfuerzo el guardameta colombiano se quedó con el balón.

Diez minutos después, Claudio Echeverri combinó con Mastantuono, ambos surgidos en River, y este ultimo estuvo cerca de abrir el marcador, pero Jordan García detuvo el remate a quemarropa para salvar a su equipo.

Sobre el final del cotejo, Ian Subiabre abrió el marcador y selló el triunfo para Argentina con una gran acción individual luego de enganchar hacia su derecha dentro del área y sacar un potente remate para batir al muro colombiano.

Síntesis de Argentina – Colombia por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20:

Argentina 1 – 0 Colombia.

Sudamericano Sub 20 – Hexagonal final.

Fecha 3.

Estadio: Nacional Brígido Iriarte, Venezuela.

Árbitro: Andrea Colombo (Italia).

VAR: Alex Cajas (Ecuador).

Argentina: Jeremías Martinet; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Juan Giménez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Claudio Echeverri y Santiago Hidalgo. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Julián Bazán; Juan Arizala, Kener González, Luis Rentería; Andy Batioja, Néiser Villarreal y Óscar Perea. DT: César Torres Ramírez.

Gol en el segundo tiempo: 42m Ian Subiabre (A).

Cambios en el segundo tiempo: 14m Franco Mastantuono por Maher Carrizo (A); 23m Alejandro Villareal por Oscar Perea (C); 32m Ian Subiabre por Claudio Echeverri (A); 32m Luis Landazuri por Juan Arizala (C); 40m Jordan Barrera por Andy Batioja (C); 40m John Montaño por Neyser Villareal (C); 45m Mariano Gerez por Valentino Acuña (A).