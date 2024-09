El rugby infantil quiere crecer: la campaña de Universitario para sumar chicos a un deporte noble y de valores

sábado, 7 de septiembre de 2024 15:38

El rugby infantil en San Juan busca crecer y contagiar una forma de vida que basa su enseñanza en valores. En ello, el Club Universitario (UNSJ) es referente y reflotó una campaña en escuelas y colegios para animar a los pequeños a sumarse a sus entrenamientos. Este deporte incluye activamente a las familias que acompañan los pasos de los pequeños que desde los 5 años aprenden las reglas del deporte, de manera divertida y cuidada.

Los chicos aprenden a jugar, a cuidarse y a cuidar a su compañero de equipo, en un deporte de contacto que implica un estilo de vida sana con amistad y camaradería.

Rubén Sabio, profesor de Educación Física, exjugador del Club Universitario y para quien el rugby es parte de su vida desde hace casi 40 años, detalló que la formación de los chicos tiene momentos precisos y progresivos. “Por ejemplo, tenemos distintas categorías en las cuales todavía no se taclea. Esto es para que el chico no se golpee y no tenga miedo. Se juega con unas cintas de TAC, que son las que mostramos en los colegios a los chicos para que ellos vean que es fácil y que sacando la cinta es como simular un tacle. Y, a medida que va progresando en la edad, el chico va adquiriendo esa metodología y después logra hacerlo solito, sin temor a caerse, a golpearse o lastimarse”.

Y expresó que: “nos gustaría lograr mayor cantidad de chicos que jueguen a este deporte. Queremos que se acerquen al club, porque es una alternativa muy linda dentro de todo el ámbito deportivo que hay en la provincia. Es un juego de conjunto muy viable, muy certero para los chicos ahora, donde van a cultivar permanentemente la amistad y las buenas costumbres. Lo que queremos es tener muchos chicos que el día de mañana tengan un futuro en Primera y en juveniles”.

Precisó que en el complejo El Palomar entrenan cinco categorías (con chicos entre 5 a 10 años: M5, M6, M7, M8, M9 y la 10) los miércoles y los viernes, a partir de las 18:30 hs. Mientras que en el anexo del Club Universitario en Pocito se preparan los jugadores de las categorías M11, la 12 y la 13, en el mismo horario.

Por su parte, el coordinador Patricio “Pato” Videla puso en valor las bondades de un deporte sobre el que sobrevuelan mitos que no tienen que ver con lo que se enseña y vivencia. “Lo que propicia el rugby, y sobre todo en estas edades infantiles, es que pone la semillita para que los buenos valores se sostengan durante toda su vida. Acá hay exjugadores que traen a sus hijos a entrenar y que llevan años de vivencias y siguen siendo amigos de los chicos con los que jugaron en su momento. Empezaron a los 8 o 10 años, y ahora tienen 50 años y siguen relacionados socialmente al rugby”.

Y señaló parte de la esencia medular del rugby: “este es un deporte que no es competitivo hasta los 14 años. Hasta esa edad se hacen encuentros deportivos. No se compite, no se premia al mejor jugador, ni al más tacleador. Acá todos por igual, son tratados de la misma manera y juegan todos los chicos. Por más que sea un jugador recién iniciado, tiene el mismo tiempo y dedicación en un partido que quien lleva varios años jugando”.

Videla, quien es una figura querida y respetada en el ámbito del rugby y más aún en su club, afirmó que quien se anima a conocer el mundo de este deporte, destierra preconceptos erróneos. “Se piensa que es un deporte rudo y de contacto. A raíz de eso, elaboramos un proyecto hace tiempo y lo hemos reeditado: consiste en invitar a los chicos de las escuelas cercanas a El Palomar, a que vengan y prueben el rugby. Entonces nosotros mostramos en los colegios cómo empiezan los chicos a jugar de forma divertida e incluso hasta con las chicas pueden compartir el juego, como pasa en los recreos de los colegios. Y que de a poco van aprendiendo a tener el contacto físico que en ningún momento pone en riesgo su integridad”, contó.

Sobre los valores que el rugby incorpora a la vida de los jugadores enumeró “la disciplina, el compañerismo, la solidaridad y la amistad. Eso es lo que se sostiene y los amigos que se forman acá, son para toda la vida”. La familia también está muy integrada y es notable y visible cómo acompañan a los chicos en los entrenamientos.

“Resalto que al rugby juegan todos y es una actividad muy sana. No hay requisitos a cumplir; todos tienen su lugar y se divierten, la pasan bien. Tratamos que ninguno se sienta frustrado. Por supuesto que tenemos jugadores que tienen más capacidades que otros pero tienen el mismo tiempo de juego que todos”, manifestó.

En ello, expusieron que los pequeños aprenden las destrezas de la práctica del rugby de manera lúdica. “Mostramos la otra cara del rugby que es muy distinta de la que se ve en la televisión y que es de alta competencia. Acá se aprende jugando, ellos se pueden autoproteger de golpes y las lesiones. Para todo hay que prepararse, como en cualquier otro deporte”.

Un club organizado y pujante

Juan López, manager de divisiones y quien colabora activamente en club desde hace 5 años, destacó a Diario La Provincia SJ que “la figura que encarno aparte de cumplir funciones administrativas y de organizador, tiene el trabajo de unir y de ser el contacto con los padres, además de estar atento a cuestiones que puedan pasar a nivel deportivo y a extra deportivo. También soy la persona que acompaña siempre a los chicos. Los entrenadores por ahí van cambiando, pero el manager siempre es el que queda. Una de las virtudes de ser manager es conocer a los jugadores desde chiquitos”.

En ello, uno de los propósitos es que los chicos puedan jugar tanto dentro como fuera de la provincia, como forma de aprendizaje y socialización. Este sábado, los chicos de M5 a M9 así como de M10 a M12 participaron de los encuentros Amadeo Gabrielli y Julio Cano en Mendoza.

“Hay dos torneos: uno en Los Tordos donde juegan las divisiones M-10, M-11 y M-12 y las divisiones M-6, M-7, M-8 y M-9 juegan en el Universitario Rugby Club. Siempre como club tenemos proyectados siempre viajes a lo largo del año porque es el momento donde se viven otras cosas que quizás en los entrenamientos no. Hablamos del hecho de formar equipo, de que los chicos puedan conocerse de otro lugar y vivir otras experiencias. Por ello, siempre pregonamos eso de poder viajar”, señaló.

Conscientes de la compleja realidad económica actual, el Club busca alternativas para ayudar a los chicos para que participen y nadie se quede afuera. La delegación de 150 personas, entre jugadores, equipo técnico y staff, partió en 3 colectivos hacia Mendoza. También fueron de la partida un grupo de papás, sobre todo de quienes encararon su primer viaje.

“Este sábado tenemos un día de encuentro donde los chicos van a poder participar, compartir el tercer tiempo y jugar con otros equipos. Estamos muy contentos por esa oportunidad. Las expectativas siempre son muchas porque el rugby tiene mucha camaradería. Se dan momentos en los que se comparte, en los que los chicos intercambian cosas y disfrutan del tercer tiempo con otros clubes. Nosotros no jugamos contra, sino siempre jugamos con alguien”, resaltó.

Rubén Sabio agregó que “la camaradería que se vive en estos encuentros generalmente no tiene que ver con lo competitivo sino con la relación en la que los chicos juegan y se divierten”.

Cómo sumarse a Universitario

Desde el Club invitan a los sanjuaninos a asistir con sus hijos a observar las prácticas de rugby en El Palomar, los miércoles y los viernes, desde las 18:30 hs. Allí se encontrarán con Patricio y los DT´s que salvarán dudas y darán toda la información necesaria.

Los nuevos alumnos recibirán un carnet para ingresar al Palomar y tener cobertura de seguro obligatorio. Ese trámite no tiene costo para las familias. “Nosotros vamos a ir guiando a los padres y al chico para que vaya cumpliendo las pautas administrativas”, dijo Patricio.

Para comunicarse con Club Universitario, las líneas directas con la coordinación y los profesores son: 264-5027342, 264-4551433 y 264-4395937.

El rugby, en frases

Para Rubén: “el rugby para mí es todo; es una vida. Jugué desde niño y ahora trabajo con los chicos. Es una forma de vida que se transmite y se disfruta”.

Mientras que para Juan López: “el rugby es una forma de vida. Es un deporte que te marca y hacés amigos para toda la vida”.

Patricio, por su parte, reflexionó: “el rugby es una forma de vida que se traslada en todos los ámbitos. La disciplina que nos implica el rugby desde chicos la aplicamos en el trabajo y en tod, el respeto a los compañeros, la solidaridad y la honestidad. Eso se practica en el rugby pero se amplía para el resto de su vida”