Antuña: “No tuvimos precisión para abrir el marcador”

domingo, 29 de septiembre de 2024 19:24

En el marco del aniversario 117 del club, San Martín de San Juan recibió a Agropecuario con un empate doloroso, sobre todo porque el local tuvo dos penales a favor que no pudo concretar. El técnico, Raúl Antuña, lamentó el resultado y aseguró que aún queda por aprender: “No tuvimos la precisión para abrir el marcador”.

“Tuvimos dos penales y no los pudimos concretar; después ellos se tiraron atrás y nos está costando vulnerar esos vallados defensivos, sobre todo en las segundas etapas”, declaró. Sin embargo, aseguró: “Me deja tranquilo que lo buscamos. Fuimos en todo momento, conectamos, llegamos y tuvimos buenas aproximaciones. No tuvimos buenas finalizaciones”.

En este sentido, remarcó que “la mayoría de nuestros remates fueron afuera de la estructura del arco, eso es lo complicado. Entramos en desesperación; son golpes anímicos que repercuten en la parte negativa del cerebro y no reaccionamos de la mejor manera”. Al respecto, dijo: “Si uno de los dos penales ingresaba, se podía plasmar y trabajar de otra forma el encuentro. Ellos se resguardaron cerca de su arco y después nosotros no tuvimos la precisión para abrir el marcador”, en Am 1020

Finalmente, cerró: “Tenemos que seguir mejorando. Nos duele esto; justo en el aniversario de la institución queríamos ganar los tres puntos, seguir en la pelea y llegar hasta la última fecha con la posibilidad de pelear por el ascenso en la finalísima. Ahora hay que sumar la mayor cantidad de puntos para mejorar en la tabla general”.