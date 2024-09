El mensaje de Pol Fernández tras la polémica por su gesto hacia la hinchada de Racing

domingo, 15 de septiembre de 2024 00:00

Luego del gesto de Pol Fernández hacia la hinchada de Racing tras ser reemplazado en la derrota de Boca por 2-1, los fanáticos del “Xeneize” estallaron en las redes sociales, cuestionando la actitud del mediocampista.

El jugador, lejos de evitar la controversia, decidió aclarar lo sucedido mediante un mensaje en un post de Instagram, donde expresó que su gesto no fue para desagradar a los hinchas de Boca, sino un acto de agradecimiento hacia la parcialidad racinguista.

En su posteo, Fernández escribió: "Dejen de informar mal. Solo saludé a un público que me brindó cariño durante un año y juntos pudimos ser campeones. Hay que ser agradecido siempre". El volante, que tuvo un paso destacado por Racing en el pasado, afirmó que el respeto y cariño hacia los hinchas de su exclub fue lo que motivó su gesto, pero aseguró que no tuvo la intención de generar malestar en los fanáticos de Boca.

Sin embargo, la explicación no fue bien recibida por gran parte de la hinchada “Xeneize”, que no ocultó su molestia y pidió que Fernández no vuelva a ser convocado. Esta situación llega, ya que el jugador anunció hace poco que no renovará su contrato con Boca, el cual finalizará el 31 de diciembre de este año, y que su futuro podría estar en el fútbol brasileño.