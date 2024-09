Franco Colapinto tras su debut en Fórmula 1: "Fue una experiencia muy linda"

domingo, 1 de septiembre de 2024 12:22

"Una buena carrera, todavía obviamente estoy digiriendo un poco todo". Con esas palabras, el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, comenzó expresando la gran alegría que le produjo su debut en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

Este domingo, debutó en la decimoctava posición y tras un muy buen desempeño, finalizó en el puesto 12. Tras esto, el piloto de Williams, confesó que terminó con algunos dolores. "Me duele mucho todo el cuerpo. Se ve que el asiento de carbono es más duro que lo que estoy acostumbrado. Tengo un dolor tremendo pero estoy muy feliz", expresó en ESPN.

Luego confesó que "fue una buena carrera, obviamente que siempre es un momento que te hace acordar por siempre tu primera carrera en Fórmula 1. Fue una experiencia muy linda todo el fin de semana, lo disfruté mucho. Estoy muy feliz y agradecido con el equipo. Me ayudaron a progresar rápidamente y a tener buen ritmo".

Por otro lado, reconoció que "no había probado nunca la goma dura" y tampoco había hecho "más de 8 vueltas seguidas en una carrera". "Ahora de golpe hice 53 y me fue muy bien. La verdad que tenía muy buen ritmo. Realmente largué un poco más atrás de lo que deberíamos haber largado. Creo que si no podríamos haber llegado hasta los puntos porque estábamos bastante cerca, a 12 segundos nada más. Todo muy positivo, el equipo está contento y es lo más importante".

El argentino tuvo un gran debut en la categoría reina del automovilismo y tuvo grandes momentos como el sobrepaso al francés Pierre Gasly, para redondear un enorme debut en la Fórmula 1.

