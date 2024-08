Marcelo Gallardo volvió a River: “Estoy en el lugar al que pertenezco”

lunes, 5 de agosto de 2024 13:32

“Estoy en el lugar donde quiero estar”. Con esas palabras, Marcelo Gallardo expresó la alegría de regresar al campo de juego del estadio Monumental como DT. Este lunes, "el Muñeco" fue presentado como el nuevo director técnico de River y salió a la cancha con su cuerpo técnico.

Tras la renuncia de Martín Demichelis, Gallardo no pudo ocultar su felicidad y aseguró que está: “en el lugar al que pertenezco”. Además, destacó: “Volver al club claramente me hace sentir en casa. Eso me reconforta y me da felicidad porque estoy en el lugar al que pertenezco”.

“Siento mucha emoción, que tiene que ver con un montón de sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui”, agregó

Gallardo dirigió a River entre 2014 y 2022, en el que fue uno de los periodos más gloriosos en la historia del “Millonario”, y este lunes expresó: “Si nos va bien a todos, vamos a ser muy felices”.

El "Muñeco" alcanzó con River siete títulos locales y otros siete internacionales.