Reprogramaron los partidos en la Liga Sanjuanina: nuevos horarios y fechas

sábado, 31 de agosto de 2024 17:55

La Liga Sanjuanina de Fútbol anunció los nuevos días para los encuentros que fueron reprogramados el viernes por la noche y que estaban previstos para jugarse este sábado. A pesar de que las condiciones climáticas son ideales, los dirigentes decidieron preservar los campos de juego un día más.

El partido entre 9 de Julio y Picón se llevará a cabo junto con otros encuentros este domingo a las 16 horas. Los dos partidos restantes, San Lorenzo-Villa Obrera y Minero-Trinidad, se jugarán el miércoles. Así, los partidos programados para este domingo se disputarán como estaba previsto:

- Sp. Desamparados vs. Peñarol

- Unión vs. Marquesado

- López Peláez vs. Colón Junior

- Sp. Rivadavia vs. Aberastain

- Del Bono vs. Atenas

- Juventud Zondina vs. San Martin

- Carpintería vs. Alianza