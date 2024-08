Fórmula 1: Colapinto largará 18° en el GP de Italia

sábado, 31 de agosto de 2024 12:14

Franco Colapinto, piloto argentino que está haciendo su debut en la Fórmula 1 con la escudería Williams, se preparará para la carrera del Gran Premio de Italia desde la decimoctava posición en la grilla de partida. En una jornada desafiante durante la clasificación, Colapinto terminó en la misma posición en la Qualy 1, y no logró avanzar a la Qualy 2 debido a un despiste en su último intento.

Colapinto marcó un tiempo de 1:21.061 en la primera ronda de clasificación, quedando a 160 milésimas del australiano Daniel Ricciardo, quien ocupó el último lugar clasificable para la siguiente ronda. El incidente en el sector 2 de su última vuelta resultó en un obstáculo significativo para mejorar su posición en la parrilla de salida.

Según publicó Noticias Argentina, la mañana había comenzado de manera prometedora para el piloto argentino. Durante la tercera sesión de práctica libre, Colapinto sorprendió al lograr una destacada novena posición con un tiempo de 1:20.905, a solo 788 milésimas del británico Lewis Hamilton, quien lideró esa sesión y es un siete veces campeón de la Fórmula 1.

Los otros pilotos que no lograron avanzar más allá de la Qualy 1 fueron el japonés Yuki Tsunoda (16°), el canadiense Lance Stroll (17°), el finlandés Valtteri Bottas (19°) y el chino Guanyu Zhou (20°).

Tras la clasificación, Colapinto expresó una mezcla de emociones. "Estoy contento porque es un momento importante", comentó, aunque también admitió no estar satisfecho con el resultado final. "No estoy contento con el resultado final porque sé que teníamos para más y cometí un error en la última vuelta que me costó pasar a la Q2", explicó.

El piloto argentino también señaló que, a pesar de estar en buen ritmo, sentía que había potencial para una mejor posición. "Tengo muy pocas vueltas en un F1 y voy progresando de a poco", agregó. Enfocado en la carrera del domingo, Colapinto subrayó la importancia de trabajar en su ritmo de carrera, un aspecto en el que buscará mejorar para la competencia.

Con la carrera programada para este domingo, Colapinto tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad y adaptabilidad en su primera participación en el circuito de Monza, uno de los más icónicos del calendario de la Fórmula 1. Para seguir el desempeño del piloto argentino, no te pierdas la cobertura completa del Gran Premio de Italia.