Liga Sanjuanina: todos los resultados de este domingo

domingo, 18 de agosto de 2024 21:04

Este domingo se cerró la cuarta fecha del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol, donde San Martín se destacó al conseguir un importante triunfo sobre Sportivo Rivadavia por 1-0. El gol del equipo Verdinegro fue anotado por Maximiliano Galván, quien se convirtió en el héroe del encuentro.

San Martín fue el único equipo en sumar de a tres puntos en esta jornada, ya que los otros partidos finalizaron en empates. Villa Obrera y Juventud Zondina igualaron 1-1, mientras que Aberastain y Unión también terminaron 1-1. Carpintería y Del Bono, así como Trinidad y Sportivo 9 de Julio, empataron 0-0.

Programación de la Fecha 5 del Torneo de Verano

La próxima fecha se jugará el miércoles 21 de agosto, con los siguientes encuentros programados:

- **Cuarta**:

- Peñarol vs. Villa Obrera (14:00)

- San Lorenzo vs. Marquesado (16:00)

- Desamparados vs. Picón

- López Peláez vs. Trinidad

- Minero vs. San Martín

- Rivadavia vs. Atenas

- Del Bono vs. Alianza

- Juventud Zondina vs. Carpintería

- **Primera**:

- Unión vs. Colón (19:00 y 21:00)

?? Gentileza @facus8779

Con este triunfo, San Martín se posiciona favorablemente en el torneo, mientras que los demás equipos buscarán mejorar en la próxima jornada.