Hockey: fixtures y planteles de Argentina en los World Skate Games 2024

miércoles, 14 de agosto de 2024 18:55

En relación a la próxima edición del World Championship en los World Skate Games 2024, competencia que se celebrará en septiembre en Novara, Italia, en las últimas horas la organización dio a conocer la información completa sobre el fixture de la primera ronda, para las categorías senior masculino y femenino y sub 19 masculino.

Al mismo tiempo, el Comité Nacional Técnico de hockey sobre patines de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) oficializó la lista de convocados que restaba por conocerse, la de sub 19, y de esta manera completó las plantillas de jugadores citados para integrar la Selección Argentina. Los tres selectivos defenderán la corona, ya que fueron campeones en el estadio Aldo Cantoni, en noviembre de 2022.

Sub 19 – Masculino

Grupo A

Domingo 8 de septiembre: España vs Suiza (15:00) y Argentina vs Chile (19 horas).

Lunes 9/9: Suiza vs Argentina (17:00 horas) y Chile vs España (19:00).

Martes 10/9: Chile vs Suiza (13:00) y Argentina vs España (19:00 horas).

Grupo B

Domingo 8/9: Portugal vs Francia (17:00) e Italia vs Colombia (21:00)

Lunes 9/9: Colombia vs Portugal (15:00) y Francia vs Italia (21:00).

Martes 10/9: Francia vs Colombia (15:00) y Portugal vs Italia (21:00).

Estadio: Pala dal Lago.

Horarios de Argentina.

Plantel de Selección Argentina:

Arqueros: Juan Cruz Velázquez (Hispano de San Juan), Matías López (Valenciano de SJ) y Nicolás Rivero (Palmira).

Jugadores de campo: Valentino Rossignoli (Andes Talleres), Valentín Marzonetto (Casa de Italia), Víctor Carrasco (Valenciano de SJ), Santiago Manrique (Concepción de SJ), Francisco Mas (Olimpia de SJ), Tomás López (Concepción de SJ), Pablo Gallardo (Unión Vecinal de Trinidad de SJ), Bautista Giménez (Bancaria de SJ) y Francisco Briggs (Club Atlético Argentino de SJ).

Entrenador: Juan Manuel Garcés.



Senior Femenino

Grupo A

Lunes 16 de septiembre: Portugal vs Colombia (13:00) y Argentina vs Francia (17:00 horas)

Martes 17/9: Colombia vs Argentina (15:00 horas) y Francia vs Portugal (17:00).

Miércoles 18/9: Francia vs Colombia (13:00) y Argentina vs Portugal (17:00 horas).

Grupo B

Lunes 16/9: España vs Chile (15:00) e Italia vs Gran Bretaña (19:00)

Martes 17/9: Gran Bretaña vs España (13:00) y Chile vs Italia (19:00)

Miércoles 18/9: Chile vs Gran Bretaña (15:00) y España vs Italia (19:00).

Estadio: Pala dal Lago.

Horarios de Argentina.

Plantel de Selección Argentina

Arqueras: Anabella Flores (Concepción de San Juan), Andrea Jara (Unión Vecinal de Trinidad de SJ) y Natalia Jara (Andes Talleres).

Jugadoras de campo: Luciana Agudo (CP Vilasana), Florencia Felamini (CP Vilasana), Gimena Gómez (CP Vilasana), Daiana Silva (CP Vilasana), Lucía Maldonado (Unión Vecinal de Trinidad de SJ), Julieta Martín (SEC de SJ), Adriana Soto (CP Fraga), Julieta Fernández (CP Fraga) y Valentina Fernández (CP Manlleu).

Entrenador: Jorge Castro.



Senior Masculino

Grupo A:

Lunes 16 de septiembre: Argentina vs Angola (15:15 horas) y Portugal vs Estados Unidos (18:30)

Martes 17/9: Estados Unidos vs Argentina (13:00 horas) y Angola vs Portugal (18:30)

Miércoles 18/9: Angola vs Estados Unidos (13:00) y Argentina vs Portugal (18:30 horas).

Grupo B:

Lunes 16/9: España vs Francia (13:00) e Italia vs Chile (21:00)

Martes 17/9: Chile vs España (15:15) y Francia vs Italia (21:00)

Miércoles 18/9: Francia vs Chile (15:15) y España vs Italia (21:00).

Estadio: Pala Igor

Horarios de Argentina.

Plantel de Selección Argentina

Arqueros: Constantino Acevedo (Barcelos), Matías Bridge (Juventude Viana) y Valentín Grimalt (Amatori).

Jugadores de campo: Facundo Navarro (Oliveirense), Lucas Martínez (Oliveirense), Gonzalo Romero (Sporting), Danilo Rampulla (Barcelos), Facundo Bridge (Sporting), Reinaldo García (Trissino), Lucas Ordoñez (Benfica), Ezequiel Mena (Porto) y Matías Platero (Sporting).

Entrenador: José Luis Páez.

Fuente: Prensa Gobierno