Orgullo sanjuanino: Ezequiel Fernández campeón en Estados Unidos

El púgil de Chimbas peleó el fin de semana pasado por el cinturón CMB de Plata ante el estadounidense Jaydon Vigil, y alcanzó la victoria para adjudicarse el título. La pelea fue en Denver, capital del estado de Colorado, en Estados Unidos.

El fallo fue dividido, por resolución de dos de los tres jueces que le otorgaron la ventaja en puntos (96-94 y 96-94), a favor del sanjuanino, contra uno que resolvió 93-97, en contra del representante de nuestra provincia.

Fernández se preparó tres años para este combate, con su hermano y entrenador Fito Fernández, y con Juan De Dios Acosta. “Todos aportaron un granito de arena para que cumpla este sueño, mi familia, mi equipo, los chicos del club, el Gobierno de San Juan, Mauricio Lara, empresas privadas, y todos los que empujaron para que gane. Fue una pelea dura, contra un rival que tenía 16 victorias, 8 de ellas por nocaut. Por eso digo que esta victoria no es solo mía, sino de todos los que me dan ánimo y me empujan para salir adelante”.

Con respecto a su futuro, el “Pac Man”, contó “voy a descansar dos o tres semanas, fueron tres meses de entrenamiento intenso para quedarme con la victoria y la logré”.

El campeón argentino en alguna oportunidad, y quien también persiguió sus sueños en Europa, ahora alcanzó un nuevo título en su carrera profesional, esta vez en el país norteamericano.

Fallo de la pelea: Stephen Blea Dean Abeyta 96-94 - Tyrone Short 93-97 - Mark Van Tine 96-94

Sobre el campeonato de plata

En 2010, el CMB creó un "Campeonato de plata", destinado a reemplazar los títulos interinos. Justin Savi fue el primer boxeador en ganar un título de plata después de derrotar a Cyril Thomas el 16 de abril de 2010. A diferencia de su predecesor interino, un boxeador que posee el título de plata no puede heredar automáticamente un título mundial completo que dejó vacante el campeón. El WBC sigue reconociendo a los campeones interinos y de plata, así como a los campeones de plata interinos. Un año después, el WBC introdujo versiones Silver en sus títulos internacionales. A partir de 2020, hay títulos de plata del título mundial femenino, título mundial juvenil, título USNBC, título latino y también título FECARBOX.

