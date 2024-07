Antuña tras la victoria de San Martín: "De acá en adelante son todas finales"

domingo, 28 de julio de 2024 18:54

Tras la victoria de San Martín de San Juan por 2-0 ante San Miguel, con un gol de penal de González y otro a los 50 minutos de Acosta, el DT Raúl Antuña ofreció declaraciones sobre el análisis del partido. El verdinegro recuperó la punta y ahora espera el resultado de San Martin de Tucumán.-

"De aquí en adelante van a ser todas finales", dijo y agregó: "Esto es el fútbol, hay que tener personalidad y seguir con el carácter que están teniendo los jugadores, más allá de que vamos a jugar muy bien y otros no tan bien".

Respecto a ganar de local, dijo que les da confianza: "Hay un trabajo que hacemos en la semana, y llevamos 14 partidos sin perder, eso nadie lo dice. Hemos perdido 3 partidos en lo que va del campeonato, estamos en el camino".

Desde el comienzo, tuvieron problemas para concretar, a pesar de que jugaron con un jugador de más durante gran parte del partido: "Tuvimos situaciones y no las supimos aprovechar. No encontrábamos el pase filtrado para poder concretar. Tuvimos una de Adaro, otra de Funes, y no lo pudimos concretar", comentó a AM 1020.

"A medida que fueron pasando los minutos, fuimos entrando en un clima de ansiedad y desesperación por parte de la gente, lo que nos llevó a hacer un partido que no nos convenía", manifestó, pero confirmó que encontraron la tranquilidad que necesitaban: "Después nos tranquilizamos, movimos, sobre todo en el segundo tiempo, de un lado al otro, encontramos el gol y luego lo manejamos bastante bien. Encontramos el segundo y pudimos asegurar".

Sobre San Miguel, dijo: "Es un equipo que se metió mucho atrás, que se sabe defender muy bien. Es un rival duro, por algo está tercero en la tabla de posiciones".