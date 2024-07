Sólidos e imparables: el karate se unió en San Juan y se lucirá en un Torneo con guiño Mundial

martes, 23 de julio de 2024 14:38

Disciplina, pasión y crecimiento. El karate en San Juan experimentó un exponencial crecimiento y los referentes de escuelas de varios departamentos decidieron dar un gran paso. Formaron la Unión Sanjuanina de Karate (USK) que, además, ya tiene a su campeona mundial Jorgelina Pérez Novaro y prepara el Torneo Regional El Zonda, los próximos 17 y 18 de agosto en el Club Urquiza, con visitas muy especiales.

Se trata de los integrantes del Seleccionado Argentino que ganaron medallas en el reciente 12º Campeonato Mundial de Karate, que se realizó en Monterrey, México. Entre ellos, por supuesto, estará el orgullo sanjuanino. Con 18 años, Jorgelina Pérez Novaro se consagró campeona mundial de Kumite (combate) Juniors y es subcampeona mundial de Kata (formas) Juniors. El evento fue organizado y fiscalizado por la World Union Karate Federation (WUKF). Con ese impulso la USK encaró el próximo torneo que estará abierto a los sanjuaninos para que homenajeen a los deportistas mundialistas y conozcan sobre karate.

Marcelo Castro, instructor y sensei de Jorgelina y director de las escuelas Kyudokan Angaco y de San Martín detalló a Diario La Provincia SJ que la USK "es una iniciativa que tomamos entre profesores, unidos por el karate y la amistad desde hace varios años. Son diferentes departamentos que están enlazándose con el fin de trabajar en conjunto por diversos motivos. Por ejemplo, que en las competencias, crezca el nivel deportivo y competitivo. Son varias escuelas que están integrándose a esta unión con sedes en Angaco, Rawson, Albardón, Capital y Santa Lucía".

Los instructores resaltaron el progreso del karate en San Juan.

Destacó que están reconocidos desde 2017 por la Federación Nacional de Karate, "con esta Unión encontramos la mejor manera para trabajar como equipo. Nosotros, a través de la Federación, estamos compitiendo a nivel nacional, provincial y mundial. En abril, nos dieron la posibilidad de hacer, en abril, un torneo rankeable para el Mundial en México. Pudimos clasificar dos competidores y Jorgelina fue nuestra representante argentina que fue campeona y subcampeona".

Tras el logro de la joven de 18 años, las escuelas que integran la USK tienen el objetivo de lograr apoyos para sus actividades y deportistas. "La idea es trabajar como unión sanjuanina para gestionar ayudas y sponsors. Nos pasó con Jorgelina que tuvimos muy poco tiempo para recaudar dinero para que ella viajara, lo que llevó a que su familia hiciera un gran esfuerzo económico para que no se quedara sin viajar a México y ser parte de la Selección".

Karate: una forma de vida

Castro no dudó en afirmar que "es una disciplina muy atractiva y se puede practicar desde los 5 años. Todos mis hijos comenzaron a esa edad y ya son instructores y cinturones negros. Mi esposa también pasó de acompañarnos a ser alumna y ya compite. No hay límite para sumarse y también practicarlo. Lo que tiene el karate es que es muy inclusivo porque lo puede practicar cualquiera. Un ejemplo, por ejemplo, un chico excedido de peso puede participar y competir. No tiene limitaciones. Tenemos alumnos que llegaron a nosotros por recomendación de pediatras, ya que conocen sus beneficios".

Y contó que más allá de la práctica deportiva, se trabaja en la disciplina y la autoconfianza.

El karate fue fortaleciéndose en escuelas y en el caso de las que dirige Marcelo, sólo en Angaco tiene 50 alumnos hasta 12 años y luego, los grupos que se conforman con alumnos de 13 a 50 años, entre hombres y mujeres, suman 25 más. En San Martín, incorporaron 30 alumnos, de 5 a 39 años.

Y detalló que en Rawson, el sensei Christian Torres tiene 3 escuelas con alrededor de 80 alumnos. "Muchos integrantes de una familia practican la disciplina. Eso es algo que valoramos y por eso, queremos crecer más", precisó.

Se viene el Torneo Regional

La gran muestra del trabajo en conjunto de la Unión Sanjuanina de Karate será el Torneo Regional El Zonda, los próximos 17 y 18 de agosto, en el Club Urquiza en Capital.

“El torneo va a contar con participantes de Catamarca, Mendoza, San Luis, Buenos Aires y de Córdoba. Es parte del calendario de la Federación Nacional de Karate y está pautado para agosto. Al quedar permanente, es muy importante ya que va a atraer a la provincia competidores de alto nivel. Y este año, en especial, tendremos a los ganadores del Mundial de Karate”, señaló Fernado Valderrama, instructor de Kyudokan San Juan- Centro y eje central de la organización del certamen, a Diario La Provincia SJ.

En ello, destacó que en San Juan se va a reconocer el logro de los deportistas mundialistas ya que sienten que no fueron destacados y recibidos como se merecen. “Contaron con muy poco apoyo por parte de los entes oficiales, se hizo todo a pulmón, con el esfuerzo familiar, con el esfuerzo de los dojos y los sensei y se han sacrificado cosas para poder apoyar a sus alumnos. Es la única manera con la que han podido llegar. Es un trabajo en equipo. Vienen de muchas provincias y en San Juan agasajaremos al Seleccionado Argentino. Tenemos a nuestra campeona Jorgelina Pérez. Estamos muy contentos por ella, que pudo expresar en el torneo todo lo que ha aprendido”, dijo. El Club Urquiza, sede del Torneo y el reconocimiento a los Mundialistas argentinos.

Sobre el torneo en sí comenzará el día 17 de agosto, en el Club Urquiza en Capital, en la mañana con la acreditación y en la tarde empezará con Kata (formas). Se divide en categorías y edades: niños, cadetes, juveniles, juniors y seniors.

El 18 estará dedicado a Kumite (combate) y empezará en la mañana. Se espera que sea una jornada con lo mejor del karate y aguardan por el apoyo del público.

La entrada sería una colaboración solidaria para instituciones, con alimento no perecedero, algo que se confirmará próximamente. “Lo que nos gustaría mucho y es fundamental, es que la familia sanjuanina nos acompañe para que vayan conociendo un poquito cómo desarrollamos la actividad. El karate y las familias apuntalan todo el crecimiento. El karate no es solamente una actividad deportiva. Es una manera de vivir, una manera de comportarse a nivel familiar y a nivel social también. Es lo que tratamos de que nuestros alumnos puedan llegar a entender: que el karate uno lo aprende para tener un autocontrol y seguridad a nivel personal y saber ser productivo para la sociedad”, reflexionó.

Los integrantes de la USK

Quienes integran la Unión Sanjuanina de Karate son las escuelas:

-Shotokan Almafuerte Estilo Shotokan: el director es Neri Oscar Navarro (4to Dan) y funciona en: Sindicato ATSA Ciudad de San Juan, Unión Vecinal Villa América Ciudad de San Juan, Unión Vecinal Villa Paula Chimbas y Club Sportivo Palmira Santa Lucía.

-Escuela Kyudokan San Martín: el director es Marcelo Castro (4º Dan) y funciona en CIC Dos Acequias. Los instructores son Candela Castro (2º Dan) y Kevin Castro (1º Dan).

-Escuela Kyudokan Angaco: el director es Marcelo Castro y trabajan en Salón Centro de jubilados de Villa del Salvador. Además de Marcelo, el instructor es Andrés Castro (2º Dan).

-Escuela Kyudokan San Juan- Centro: su instructor es el Sensei Fernando Balderrama y sus sedesson: Club Atlético Urquiza (Capital) y Sindicato de Camioneros (Santa Lucía).

-Dojo Kenshinkan: Estilo GOYU RYU: el director es Sahid Antonio Yazzar (5° Dan) y sus instructores son Diego Diaz (4° Dan), Miguel Arguello (3° Dan), Luis Merlo (1° Dan), Jorge Rodriguez (1° Dan) y Javier Pantuso (1° Dan). Están en las sedes: Dojo Central (calle Rivadavia pasando Segundino Navarro) y tienen una filial en Albardón.

-Dojo Hiraken. Estilo shorin ryu: el director es Cristian Torres (4° Dan) y los instructores: Balmaceda Federico (1° Dan), Nuñez Celeste (1° Dan), Araya Mauro (1° Dan) y Pastén Jorge (2° Dan). Sus sedes son: Unión vecinal Villa San Damián (Rawson), Unión vecinal Barrio Güemes (Rawson), Centro Deportivo Laprida (Pocito), Unión Vecinal barrio Viveros (Santa Lucía) y CIC La Laja (Albardón).