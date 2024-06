Alfredo, el sanjuanino que compartió pista con Ayrton Senna y a sus 77 años vuelve al karting

jueves, 6 de junio de 2024 20:10

Cincuenta años en un deporte puede parecer mucho tiempo, pero para quien los pasó disfrutando de una pasión, siente que aún queda mucho por vivir. Así lo piensa Alfredo Rodríguez, un sanjuanino que el próximo fin de semana cumplirá 77 años y 50 de ellos los vivió arriba del karting, una pasión que nunca se transparentó y que lo llevará a participar en la "Copa Ciudad de Pocito".

Amante de los fierros, tuvo su debut en el mítico ocho del Zonda Eduardo Copello en los años setenta, encontrando en el karting un sentimiento especial del que nunca se apartó. Ahora, con la dicha de correr junto a su hijo Mauro, con quien comparte esa adoración, Alfredo vivirá un cumpleaños especial demostrando que los fierros, para él y otros tantos, es un estilo de vida que nunca se apaga.

“A mí los fierros me gustaron desde que era chiquito, corriendo en los cordones de la vereda y en los fondos de la casa de los amigos, que hacíamos circuitos de tierra con esos autitos que venían de plástico. Ya de esa época preparamos los autitos y corríamos ahí. De grande yo tenía un Fiat 1500, y mi cuñado me dijo, ¿me acompañas a correr? Y… ¿por qué no? Me dijo que había una carrera de turismo estándar y tenía el auto sin ninguna preparación, por supuesto. Así que fuimos, lo acompañé y corrimos, fue una locura, sin jaula antivuelco en el auto, en El Zonda. ¿Se imaginan eso?”, comenzó recordando con emoción, Alfredo, a Diario La Provincia SJ.

Cuatro años después de aquella hazaña, por cuestiones económicas, su pasión se volcó al karting y con él recorrió el país entero, logrando participaciones en carreras e incluso compartir pista con uno de los pilotos más queridos de todos los tiempos, Ayrton Senna.

“Gracias a Dios, con el karting he ido a correr a varias provincias en la tierra y en el pavimento. Por ejemplo, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén. Y después una satisfacción de las más grandes fue correr sudamericanos representando a Argentina. Corrí con el mejor de todos, con Ayrton Senna”, confesó.

Después de haber vivido ese memorable momento, convirtiéndose en uno de los pocos afortunamos que puede contarlo, Alfredo comparte el amor por el karting con su hijo, su otro pilar con quien tiene un firme trato: si uno no puede correr, el otro tampoco lo hace.

“Mi hijo estaba al lado del auto desde que tenía 5 o 6 años. Él nació en el 79 y yo ya había corrido el Sudamericano, lo hice cuando mi señora estaba en encargo y a los poquitos días ya nació. Mejor ocasión que esa no hubo”, relató entre risas y orgullo.

Sobre su recorrido con los fierros, también padeció altibajos debido a la economía que supo sortear gracias al apoyo de la familia y el deseo de seguir en el karting. “En algún momento estuve muy caído económicamente, dejamos el proceso por falta de implementos para armar el karting. Ahora estamos más o menos igual, pero qué sé yo, serán mis últimos años, voy a hacer un esfuerzo para poder participar. Así que bueno, ahí lo estamos haciendo”, agregó sobre lo que espera vivir el próximo domingo en Pocito.

Antes de finalizar, expresó que su asistencia a la competencia no será únicamente para competir, sino para participar y seguir el folklore del asado antes de correr. “Mientras lo pueda seguir haciendo, no voy a parar, de eso se trata, de seguir siempre”, cerró.