Liga Sanjuanina: éstos son los resultados de este domingo

domingo, 30 de junio de 2024 22:26

El telón cayó este domingo sobre la última jornada del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol. La jornada tuvo dos partidos destacados que definieron los cruces de cuartos de final en la Cuarta División.

En el cierre de la temporada regular, Sportivo 9 de Julio venció 3-1 a Carpintería. Valentín Torres, Alan Salinas y Martín Ozan anotaron los goles para el elenco del Este, mientras que Facundo Pelletan descontó para el conjunto Celeste.

Por su parte, en el duelo de Cuarta División, "El Nueve" se impuso por 1-0, cerrando así una gran campaña en la fase regular.

En otro de los encuentros, Sportivo Rivadavia derrotó 2-1 a Del Bono. Emanuel Astudillo y Juan Riveros convirtieron para el Rojo de La Bebida, mientras que Lautaro Tello anotó el tanto del conjunto Bodeguero. En la Cuarta División, este partido terminó empatado 0-0.

Estos resultados definieron los cruces de cuartos de final en ambas categorías:

Cuarta División:

- Carpintería vs Sportivo

- Atenas vs Del Bono

- Colón vs Unión

- San Martín vs Peñarol

Primera División:

- Juventud Zondina vs Minero

- Sportivo vs San Martín

- Marquesado vs Colón

- Atenas vs Alianza

Será una instancia decisiva, donde los equipos darán todo por avanzar a semifinales y tener la chance de coronarse campeones del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina.