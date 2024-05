Cada vez con más inscriptos, avanza la Liga Escolar de Ajedrez en San Juan

jueves, 9 de mayo de 2024 16:55

No es una novedad que desde hace ya varios años en San Juan, el desarrollo del ajedrez ha mostrado un importante avance en diferentes instituciones escolares, donde a través de diferentes asignaturas y talleres, los estudiantes comenzaron a acercarse por primera vez a esta disciplina.

Atendiendo a esto el ajedrecista sanjuanino, Román Herrann, buscó desarrollar la primera Liga Sanjuanina Escolar de Ajedrez, que ya tuvo su primera fecha de campeonato a nivel provincial en abril pasado y en mayo se realizará el segundo encuentro. Herrann dialogó con Diario La Provincia SJ y resaltó el crecimiento de la disciplina en San Juan, tanto en interés como en categoría.

"La mayoría son colegios privados, donde se dan clases de ajedrez de manera amateur como para que los chicos se acerquen un poco al deporte y en general está creciendo bastante. Este año, empezamos una Liga Provincial de Ajedrez, donde comenzaron a participar tanto colegios privados como públicos e instituciones. La idea, por supuesto, es cubrir un bache que había de los chicos que se acercan al deporte, pero que después no tienen dónde competir, dónde aplicar sus conocimientos. Desde mi academia en unión con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Deportes, generamos la liga que se juega una vez por mes", dijo el profesional a este medio.

Primera fecha de la liga, en abril de 2024. Biblioteca Franklin.

En la primera fecha de campeonato, los inscriptos superaron las expectativas y llegaron a ser alrededor de 130. Ahora, con más de 160 interesados hasta el momento, se buscó un espacio como lo es el Amadeo Conte Grand, con mayor capacidad de asistentes, para lo que será la segunda fecha.

"Este año abandoné mi carrera profesional de jugar, de seguir compitiendo porque tenía muchas ganas de difundir el ajedrez y llevarlo a todas las partes de la provincia. Más allá de lo que yo pueda lograr de manera individual, creo que no sirve si lo logro solo. Es decir, más allá de todos los logros que pueda tener, no tiene mucho sentido si esos logros después no se ven volcados en la cantidad de chicos o en el nivel de conocimiento de los chicos", reflexionó el referente.

Y agregó: "Llevo 24 años jugando al ajedrez y la primera vez que vi 130 chicos en San Juan fue el pasado 6 de abril. La idea es de acá en adelante, poder coordinar y poder aumentar esa infraestructura en tableros, relojes y demás para que los chicos también puedan llegar a competir y puedan llegar a competir en las mejores condiciones. De a poquito lo vamos mejorando. Las edades son de 8 a 18 años en la liga".

Actualmente el nivel en la liga es principiante intermedio. Herrann contó que esto se debe a que en su mayoría aún son muy chicos, a excepción de algunos jóvenes que ya están federados y que están jugando. Por ello se apunta a continuar incentivando el avance de la liga, para que quienes ya comenzaron, puedan crecer en la disciplina.

"He estado en diferentes departamentos y sorprende la cantidad de talento que hay en todos los lugares, en el lugar más inhóspito es ahí es donde nace el talento. Son chicos que tienen una capacidad impresionante para aprender, una capacidad impresionante para entender los conceptos", expresó sobre los posibles futuros profesionales del ajedrez.

Y resaltó que Valle Fértil se ha convertido en un "polo ajedrecístico" de San Juan, debido a la dedicación de docentes y grandes habilidades que demostraron los chicos. "Valle Fértil está con un trabajo muy fuerte, los estoy ayudando en lo que puedo, y hay gente entusiasta, altruista, digámoslo de esa manera, que lo hacen porque les gusta y porque quieren ayudar a los chicos, que es lo más importante, sacarlos de la calle", cerró con emoción.