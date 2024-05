Después de 4 años, Gonzalo Tellechea regresó a lo alto del Triatlón: "Me encantaría ser campeón argentino"

martes, 7 de mayo de 2024 17:30

El pasado 4 de mayo, para el triatleta olímpico sanjuanino, Gonzalo Tellechea, no fue una fecha más ya que después de cuatro años fuera de competencia volvió a participar en el Argentino de Triatlón Cross, que se desarrolló en la ciudad de Mendoza, y para su propia sorpresa obtuvo el primer lugar de su categoría y el cuarto en la general.

Esto marcó un nuevo comienzo para el deportista que tiempo atrás decidió alejarse de la competición de alto rendimiento para pasar más tiempo junto a su familia, motivado principalmente por la crianza de sus hijos. Ahora, con una nueva forma de reflexionar el deporte y su disciplina, piensa en nuevos objetivos que quiere alcanzar y así sumar logros a su extenso medallero.

"Fueron cuatro años fuera de las competencias. Siempre me insistían, volvé, volvé, volvé... tenía que hacer el duelo del alto rendimiento, del profesionalismo, estaba esperando que decantara un poco esa exigencia que uno se lo ponía. Siempre creo que ha sido una de las claves que lo hacía porque me gustaba. A mí nadie me obligaba. Lo disfrutaba mucho, ponía todo. Estaba 100% dedicado a eso. Hice un impasse, principalmente para poder estar con mi familia, porque estaba seis meses al año fuera de mi casa. Para los chicos hay un cierto momento y cada momento que uno se pierde es único. Entonces, busqué quedarme en San Juan, poder hacer base desde lo familiar y también un poco desde lo profesional", comenzó contando Gonzalo a Diario La Provincia SJ.

En este tiempo alejado del agua, la bici y el suelo, Gonzalo supo montar su propio grupo de entrenamiento que actualmente integran muchos alumnos. Sin embargo, fue en ese marco que reflexionó sobre su propia posición en el deporte y tomó la decisión de no regresar a la alta competencia, pero sí volver a "la cancha" ya que aún siente tener las condiciones para hacerlo.

Sobre su participación en el campeonato del pasado fin de semana, expresó: "Terminé cerca de los primeros y eso ya me dio un poquito más de ánimo para volver a competir. Se hará lo que se puede, disfrutar de otra manera. Obviamente, siempre tratar de andar lo más adelante posible, pero con mucho menos dedicación. Como siempre, uno larga con la expectativa de ganar, ya sea que haya entrenado mucho, poco o nada. Eso es natural de mí".

Y agregó: "Creo que ha sido un primer paso para volver a competir dentro de mis posibilidades, pero obviamente que siempre uno tiene esa ilusión de andar rápido, pero sin presiones. Antes sí, uno entrenaba todo el día y era sí o sí estar bien y andar bien, el alto rendimiento es así, es entrenar muchísimo para sí o sí andar bien. Ahora, es entrenar menos y andar lo mejor posible".

Apasionado por el deporte que durante mucho tiempo de su vida fue su estilo de vida, Tellechea reveló aún sentir el gusto por la agitación y la adrenalina que se siente en competencia y que lo motiva a seguir. Y fue precisamente en Triatlón Cross donde rememoró su fascinación y sus comienzos desde niño en la disciplina.

"En el triatlón cross, nadamos en un dique o en un lago, pero la bici y el trote es en la montaña, entonces en ese sentido es mi modalidad favorita. Fueron 800 metros de natación, algo de 22 o 24 kilómetros en bici y 6 kilómetros corriendo, yo obtuve el primer puesto en mi categoría, que es de 35 a 39 años, y salí cuarto en lo que es la general", sostuvo con orgullo.

Finalmente, contó que su regreso se vio motivado por aprovechar la oportunidad de poder hacerlo y no sentir arrepentimiento en un futuro. "Me gustaría hacer las carreras locales de mountain bike y las carreras de trail, usarlas como entrenamiento para que en este mismo evento en el que salí cuarto, el año que viene tratar de llegar un poquito más adelante. Me encantaría ser campeón argentino absoluto de todas las categorías el año que viene, entonces creo que este cuarto puesto me sirvió como para decir, 'vamos a buscar el primero el año que viene', finalizó.