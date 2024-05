Escándalo en el fútbol local: un árbitro denunció "arreglos" y desde la Liga Sanjuanina salieron a responderle

viernes, 31 de mayo de 2024 12:11

Un verdadero escándalo se desató en el fútbol local entorno a posibles coimas que se dan a los árbitros para actuar a favor de algunos equipos. Armando "Tano" Pelleriti, árbitro expulsado por el Tribunal de Penas de oficio, denunció que se dan "arreglos" de partidos y apuntó a la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Tras su expulsión de la Liga Sanjuanina aseguró que tomará medidas legales para "limpiar su nombre": "Estoy preocupado y molesto, porque desde la Liga me involucraron en algo con lo que no tengo nada que ver. Supuestamente yo arreglé el partido, pero no tienen pruebas, ni una captura de pantalla que diga 'mirá, te cobro tanto'. Hay varios árbitros implicados, incluso de Primera, que porque son amigos de la Liga hacen estas cosas," declaró Pelleriti en radio Sarmiento.

Luego agregó: "Sabemos que en toda la Liga Sanjuanina hubo árbitros que recibieron plata de muchos equipos. No voy a dar ejemplos, pero la Liga es cómplice para que tal o cual equipo gane. No tengo problema en decirlo."

Entre los ejemplos planteados por Pelleriti hay un incidente en el que le ofrecieron dinero para favorecer a Pumas en un partido de la B Local, pero aseguró que lo rechazó: "He hablado con mi abogado y voy a iniciar una medida contra la Liga para limpiar mi nombre. Como soy un árbitro nuevo que no se presta a su juego, termino perjudicado."

Pelleritti fue expulsado por el Tribunal este jueves al igual que Benito Casibar, sobre quienes habrían audios que los complican.

Respuesta del Presidente de la Liga

El presidente de la Liga Sanjuanina, Juan Valiente, respondió a estas acusaciones e invitó al árbitro a presentar pruebas de sus afirmaciones.

"Las declaraciones que pueda haber hecho este árbitro tienen la libertad de hacer la denuncia donde corresponda, como la tienen todos. Yo he sido claro con el tema arbitral y con los dirigentes. No tengo ningún problema en ir a fondo con los árbitros o con los dirigentes. Cuando uno aclara las cosas, después no me pueden reprochar absolutamente nada," declaró Valiente en radio Sarmiento.

Además aclaró que la Liga actuó conforme a las pruebas presentadas: "Las pruebas llegaron a la Liga Sanjuanina y yo hice lo que tenía que hacer. No es mi ámbito, no me competen a mí, simplemente le competen al tribunal. Tomé conocimiento, informé al tribunal, y el tribunal se expidió."

La controversia en la Liga Sanjuanina de Fútbol sigue en desarrollo, y se espera que tanto las acusaciones de Pelleriti como la respuesta de la Liga lleguen a otra instancia más fuerte.