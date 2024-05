Juegan al básquet en silla de ruedas y buscan sumar a más sanjuaninos para expandir la disciplina

martes, 21 de mayo de 2024 17:00

Desde hace ya varios años, el básquet en silla de ruedas se expandió considerablemente en Argentina, panorama en el cual San Juan no quedó exento con el equipo "Las Águilas", que este fin de semana volverán al ruedo con un nuevo desafío en la Liga Federal.

En esta disciplina, practicada por personas con discapacidad con sillas de rueda de altos costos adaptadas para el deporte, los sanjuaninos sumarán las primeras fechas del año de competencia. Por eso, desde el grupo buscan aumentar la cantidad de participantes para continuar haciendo historia, al igual que generar mayor competitividad para desarrollar el nivel y la expansión a nivel local.

"Actualmente somos 12 jugadores, todos de distintas edades desde los 18 años y buscamos reclutar todo el tiempo, porque es muy lindo. La competencia que tenemos este fin de semana son con equipos de Mendoza que han estado jugando en la Liga con nosotros, y con equipos que nunca pudieron llegar, porque realmente se necesita mucho apoyo para moverte y viajar", comenzó contando Marcelo Aballay, capitán del equipo, a Diario La Provincia SJ.

Para practicarlo, los jugadores necesitan sillas de rueda adaptadas que permiten que los competidores no caigan al suelo con los distintos movimientos propios de la disciplina. Y ese es otro desafío que enfrentan, al lograr expandir la disciplina, los elementos necesarios podrían conseguirse en la provincia y no buscarlos en el exterior como actualmente se hace.

"La característica principal de la silla es que no se tiene que dar vuelta, para eso tiene 'castores' que son rueditas tipo roller que van adelante y atrás, entonces no te volcás. En el juego, el jugador se tira hacia atrás para hacer un tiro y las ruedas tienen cierta inclinación hacia afuera para no caer", explicó sobre la silla que actualmente presenta un costo aproximado de $3,5 millones.

Con 5 jugadores, las reglas son las mismas que en el básquet convencional, al igual que las características de la cancha. Lo propio de esta disciplina es que las categorías varían de acuerdo a la lesión en la discapacidad.

Centrados en todo eso, es que el equipo pretenden continuar en competencia este año y sumar adeptos a la disciplina que los lleve a crear nuevos espacios para el básquet en silla de ruedas y comenzar a competir a nivel provincial.

"Buscamos dar un buen show, un buen espectáculo. Jugar de local siempre te motiva a hacerlo más. Van nuestros hijos y que la gente llegue al básquet sabiendo que hay un equipo que está hace más de 12 años jugando para la provincia, representando a San Juan y con ganas de seguir", cerró Aballay.

Las Águilas jugarán el próximo sábado 25 de mayo desde las 9 a las 13 horas, y por la tarde, desde las 17 a las 21 horas. En tanto que el día domingo 26 será desde las 14 a las 18. Ambas jornadas tendrá sede en el Club Banco Hispano.