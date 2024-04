Sanjuanina con sangre de triatleta: Juana, la pequeña de 3 años que sigue los pasos de su mamá

martes, 9 de abril de 2024 18:20

Tiene tan sólo 3 años y a su corta edad ya demuestra seguir los pasos de su madre. Hablamos de Juana Reyes, la pequeña hija de la reconocida triatleta sanjuanina Cecilia Zagarra, quien el pasado fin de semana participó del primer Iron Kids, la competencia que se desarrolló en el marco del IronMan 70.3 en la provincia, y que reunió a cientos de pequeños desde los 3 a los 11 años de edad para una maratón.

Acompañada de Ceci quien fue con ella de la mano, y con un pequeño equipo deportivo para la ocasión, Juana demostró tener todo para la competencia, aunque ahora lo disfruta y vive como un juego, frente a los ojos orgullosos de mamá.

"Yo creo que para cualquier madre esta parte deportiva y de acompañar a nuestros hijos es un placer y es una gratitud muy grande. Estoy muy agradecida de que ella me vea a mí metida en el deporte y que también se motive y tenga ganas de estar con mamá y hacerlo. Entonces la verdad que es muy lindo, la verdad que es muy gratificante. Emocionante", comenzó contando Cecilia a Diario La Provincia SJ, en la previa de su propia participación.

La maratón de sólo 100 metros para la categoría de Juana se desarrolló el sábado, cuando la pequeña junto a otros niños corrió por avenida España, desde calle Rivadavia hasta Laprida. Allí, los gritos de aliento de familiares y la música contextualizaron un panorama de pura ternura y alegría.

"Ella va conmigo desde que nació, más o menos, porque corría con el changuito. La última carrera que hicimos juntas una maratón fue la de Reyes Magos que organizaron en la municipalidad de Rawson. Ahí largamos juntas en el changuito porque eran 8 kilómetros, eran mucho para ella obviamente", contó Cecilia.

Ante una mirada amorosa, la competidora confesó lo que le gustaría inculcarle para la vida en relación al deporte. "En realidad no la quiero obligar a que ella haga nada, sino mostrarle lo que es el ámbito deportivo, que vea los valores y lo que se trabaja, la disciplina que te da el deporte. Pero será decisión de ella cuando sea más grande. Por ahora, como es chiquita, vamos indagando juntas de deporte en deporte hasta que ella encuentre algo que realmente le guste".

Por su parte, mamá también demostró su pasión por el deporte y por ello el domingo participó nuevamente del triatlón. Para ello, expresó que haberse preparado con alegría y pensando en el apoyo de la gente local. "Me siento muy feliz de ser sanjuanina y que toda la gente esté hablando muy bien de los paisajes, muy bien de los circuitos y que esté muy contenta de estar acá", contó.

Y cerró sobre sus objetivos para este año: "No he podido planificar algo muy en serio por una cuestión de que a nivel global o del país la economía no nos está ayudando. Pero me gustaría mucho ir a la gran final del Campeonato Argentino. Vamos a ver si puede ser posible".

Tanto Juana como Cecilia estuvieron acompañadas por sus familiares y amigos, y compartieron la alegría de vivir el deporte junto a sus seres queridos.