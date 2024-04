Antuña habló sobre su futuro como DT de San Martín: "tendremos una conversación"

viernes, 5 de abril de 2024 19:52

Este sábado, San Martín se enfrenta a Chacarita por la fecha 10 de la Primera Nacional. El Verdinegro buscará quedarse con el triunfo en condición de visitante y en esta oportunidad, tendrán a Raúl Antuña como DT previsorio hasta conseguir el reemplazante de "Pancho" Martínez.

En este escenario, el capitán de San Martín, Nicolás Pelaitay, sostuvo en radio AM1020: "fue una noticia importante como es el cambio de técnico. Nosotros como grupo estamos bien. Venimos dentro de todo haciendo las cosas bien, estamos a unos puntos de estar primero. Sabemos que nos tenemos que ajustar en algunas cosas, el campeonato es largo".

Luego, detalló que "todos queremos estar arriba, pero bueno el campeonato es muy apretado. Nosotros estamos bien". Y agregó que les tomó por sorpresa la salida de Martínez. "Nosotros no podemos hacer nada. Somos jugadores y hay cosas que nos sobrepasan", subrayó.

Además, resaltó: "nosotros tenemos que trabajar día a día y partido tras partido. Seguiremos trabajando para estar arriba". Y destacó que "tenemos que hacernos fuertes de local y tratar de sumar de visitante".

Por su parte, Antuña: "siempre vamos a poner la cara por el club". Y comentó que hasta el momento se desconoce cuanto tiempo se quedará como DT de San Martín. "Siempre pensamos en el bien de la institución. Vamos a poner lo mejor mañana (sábado) para llevar un buen resultado. Estoy convencido que vamos hacer un buen resultado y vamos a llevar un buen resultado a San Juan", subrayó.

Sobre su futuro como DT del Verdinegro: "la salida de Martínez fue muy rápida. Tuvimos muy pocos días de trabajo. Me comunicaron los dirigentes que me tenía que hacer cargo cuando se había ido Martínez". El hombre resaltó que no dudo en ningún momento aceptar la propuesta.

El DT sostuvo que "después del partido veremos los pasos a seguir. Después del partido hablaremos para saber los pasos a seguir". Antuña no adelantó la formación del equipo para este sábado, pero aseguró que está confiado en el plantel de jugadores.

"Vamos a ver con qué nos encontramos, dependemos de lo que nosotros podremos realizar en el campo de juego. Estamos en condiciones de hacer un buen partido", cerró Antuña en AM1020.

Por último, indicó que buscarán quedarse con los tres puntos que le permitan quedarse en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Detalles del partido

El partido de Chacarita vs. San Martín (SJ) correspondiente a la fecha 10 de Primera Nacional de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 14:10hs. en el estadio Chacarita Juniors, en San Martín el sábado 6 de abril.

Todos los partidos a través de la pantalla de TyC Sports y on line por TyC Sports Play.