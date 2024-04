Tras el triunfo de San Martín, Antuña se refirió a su continuidad como DT: "Vamos a buscar técnico"

domingo, 28 de abril de 2024 19:34

"Vamos a buscar técnico". Con esas palabras, Raúl Antuña se refirió a su continuidad al frente de San Martín. El DT interino confirmó que está buscando quien se haga cargo del equipo y que su función es la de manager.

El entrenador interino aseguró que está en comunicación con Jorge Miadosqui e incluso han compartido una comida pero eso no significa que él vaya a continuar al frente de los jugadores. Por eso es que ya se puso en campaña para encontrar un DT para que se haga cargo para la temporada.

"Lo que tiene que entender la gente, más allá de quién esté como técnico, es que a San Martín le vaya bien. Somos hinchas. Estamos todos los que somos de la casa. Hay mucho respaldo, lo notamos en el día a día. Y más allá de la gente de San Juan, siempre lo digo, que hay muchas instituciones que nos mandan éxitos, que nos vaya muy bien, porque hace mucho que no había técnico sanjuanino", expresó Antuña en rueda de prensa.

Luego indicó que tiene "los pies en la tierra" y "disfruta" mucho estar en San Martín pero hay que ser "realista". "Vamos a tener una conversación pero creo que en los próximos días va a venir un técnico... Hay un plantel de jerarquía, de buen nivel, con muchas variantes, con diferentes posibilidades. Casi dos, tres jugadores por puesto. Más sumado a los pibes que están pidiendo pistas porque vienen trabajando muy bien. Hay muchas carpetas", destacó.

Antuña destacó que serán claves las próximas 48 horas en los diálogos con Miadosqui y destacó que lo importante es "el apoyo" que está recibiendo y "el cariño". "Va a venir un técnico. Yo creo que San Martín necesita un técnico. Por ahí yo voy a volver a mi función. Este año no me quedo como técnico, no me veo con eso porque me parece lo más prolijo traer a alguien. Porque mi función al inicio del torneo fue manager", aclaró destacando que no se trata por lo económico y tampoco hay impedimentos pero él forma parte de "una estructura de hace muchos años que no la queremos desarmar".